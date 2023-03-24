【極品住客】無品夫婦入住民宿2日　床單沾滿經血用過衛生巾亂丟

▲ 無品夫婦入住民宿2日，床單沾滿經血用過衛生巾亂丟。

經營民宿最怕遇上無品客人。台灣墾丁一個民宿的員工在網上發文控訴，指一對中年夫婦退房後，床單、床褥、被鋪等沾滿經血，床上更遺下用過的衛生巾。事後，民宿致電客人，對方竟然拒絕賠償清潔費用。

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該名員工於Facebook群組「爆料公社」發文，指該對中年夫婦早前經過訂房網站預約民宿，並要求「房間務必乾淨安靜」，而員工亦有按客人要求，把房間打掃乾淨。

不過該對夫婦退房後，樓主卻發現房間的床單、被套、棉被、毛巾、床墊都沾有血跡，床上更有用過染血衛生巾，相當噁心。民宿致電夫婦，但對方表示已經離開墾丁，並拒絕轉帳洗滌費用，稱「月經來是逼不得已的」，又表示之前住過的酒店都沒有提出此要求。

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樓主表示，理解女性來月經的不適和不便，平時如有客人不慎將經血沾染到床單並提出賠償洗滌費用時，她都會說不用賠償，但她認為把用過的衛生用品丟到垃圾桶是最基本的常識。

事後，民宿聯絡訂房網站反映事件，並詢問能否將客人列為黑名單，不過客服表示目前未有相關機制，惟民宿可拒絕接受客人再次入住。

帖文引起網民熱議，不少人直呼「噁心」，並留言批評該對夫婦，「這種人品也是絕了」、「太沒教養了吧」、「這根本就故意啊，到底哪個正常人會把用過的衛生棉丟床上？」、「太誇張了，是命案嗎」。

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責任編輯：羅嘉欣