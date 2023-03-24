【教育界之光】35歲前校長棄百萬年薪開免費補習社　望助基層學生做保安維持營運

今年電影頒獎禮相當轟動，我也想一想，若教育界有同類頒獎禮，於什麼卓越教學獎以外，怎樣才算「最佳教育工作者」，是教出多少個狀元？或令多少成績弱的學生有合格的成績？還是身教感染學生得到良好品格？我這位教育界朋友，既是校長、又是作家、也是「免費補習天王」，而且更是一位有牌照的保安叔叔，但若有公信力的「最佳教育工作者」投選，他肯定是黑馬。

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這位校長曾經或可能現在仍是最年輕中學校長，35歲已成為校長，後來毅然放棄百萬年薪，開辦免費補習社，為基層學生補習應考公開試，有理想同樣需要開飯，為維持生計及繼續營運補習社，他身兼多職，做專欄作家，做大廈保安，以填補補習班開支。

為節省開支，於公屋派傳單、擺街檔放著易拉架宣傳，只為教導更多學生不要因困境而放棄學業，同時也吸引了更多義工的參與，逐漸補習更發展到網上平台，令更多學生受惠。

除了「食Q」外，同時也是一位兒童小說作家，他於新冠疫情期間，決心完成完作這本籌備了20年的青少年小說《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》，故事講述貝兒的故事，2003年突然在元朗山貝河出現的小鱷魚為靈感，小說分別以就讀小學四年級的貝兒及名字同樣是貝兒的小鱷魚作第一身雙線平行演繹，講述孩子與小鱷魚之間的友情及歷險，除了傳達生態保育的觀念和意識，更帶出正直、公義、勇敢、善良及友誼等品格教育課題。

這位「食Q作家兼補習天王校長」就是陳葒，他感嘆：「這本書，始於沙士，終於新冠。這是到底是天意，還是偶然呢？」陳校長提醒大眾要愛惜這個萬物共存的地球，要仁慈對待地球上一切不同類型生命。

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