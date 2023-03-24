【預防癌症】患幽門螺旋菌最嚴重可致胃癌　自我檢測準確度超過9成

▲ 相達生物科技日前推出一家無「幽」免費幽門螺旋菌自我檢測計劃，旨在向關注胃部健康的香港市民提供幽門螺旋菌的相關資訊。

大部分香港人曾試過患上胃部毛病，例如胃氣、胃脹、甚至胃炎，而其中慢性胃炎有機會由幽門螺旋菌引起。相達生物科技日前推出一家無「幽」免費幽門螺旋菌自我檢測計劃，旨在向關注胃部健康的香港市民提供幽門螺旋菌的相關資訊，推動「早檢測、早發現、早治理」，鼓勵市民透過自我採集糞便樣本檢測有否感染幽門螺旋菌，一旦發現檢測呈陽性，應盡快求醫。

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相達生物科技董事長兼首席執行官招彥燾博士表示：「香港市民工作繁忙，沒有時間到診所檢查，自我檢測工具是現代必備產品，幽門螺旋菌自我檢測操作簡單，自行採集糞便樣本後，10分鐘即有結果，準確度與現時坊間最常用的吹氣測試相若，超過9成。」

幽門螺旋菌易小病變大病 早發現早治療可減胃癌風險

幽門螺旋菌是一種生存於胃部及十二指腸內的細菌，能夠誘發胃酸分泌，損害胃壁，更被世界衛生組織旗下國際癌症研究機構定為第一類致癌物。盈健醫療醫務總監鄺健鴻指出：「幽門螺旋菌一般引起的徵狀包括感到胃脹、胃氣多、突然消瘦、胃痛、食慾不振等，由於症狀與普通腸胃不適極之相似，也有帶菌者沒有任何徵狀，必須透過檢測確認有否受到感染。」

早前，相達生物科技與盈健醫療合作，雙方合共邀請了98名參加者，同時進行幽門螺旋菌吹氣測試和快速抗原測試，以比對這兩項測試的結果。盈健醫療醫務總監鄺健鴻表示：「從98組樣本中，快速抗原測試與幽門螺旋菌吹氣測試同時顯示相同結果的參加者佔93%。是次測試顯示幽門螺旋菌快速抗原測試可媲美幽門螺旋菌吹氣測試。」

幽門螺旋菌可導致胃部長期發炎，有機會出現病變，嚴重情況可演變成胃癌。因此市民要正視幽門螺旋菌，以免小病變大病。幽門螺旋菌一經發現、治療過程十分簡單，患者只需接受「三合一療法」，服用抗生素殺菌，治療成功率高達85%。

居住環境擠迫增感染幽門螺旋菌風險

幽門螺旋菌的傳播途徑十分廣泛，估計透過唾液、體液、嘔吐物、排泄物、污水及食物等傳播。相達生物科技希望透過一家無「幽」免費幽門螺旋菌自我檢測計劃，提高市民對幽門螺旋菌的認識，並透過自測自主掌握胃部健康資訊。

相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾博士表示：「幽門螺旋菌的傳播途徑主要口對口，居住環境擁擠會增加感染風險，因此計劃的首500個名額預留給深水埗區的基層市民，若市民檢測取得陽性結果，其最多3名同住家人可參加第二階段的支援計劃，每人索取一盒幽門螺旋菌快速抗原檢測試劑盒作自我檢測。」

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責任編輯︰陳珈希