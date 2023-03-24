【致命細菌】高度傳染及具抗藥性「耳念珠菌」攻陷半個美國 　 1/3患者感染後90天內喪命

▲ 「耳念珠菌」攻陷半個美國， 1/3患者感染後90天內喪命。

繼新冠病毒後，日前美國疾病管制與預防中心（CDC）宣布美國多個州份正受另一種可致命且有極高抗藥性的真菌威脅。這種名為「耳念珠菌」（Candida auris），目前不但已在半數州份爆發感染，更甚的是有多達1/3比例的患者，會在感染後90天內喪命。

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綜合外國傳媒報道，美國CDC研究人員於本月20日發表的「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）論文提到，該真菌最早在芝加哥發現，伊利諾州更是本次大傳染的重災區。報告指出，耳念珠菌屬於超級細菌，不但具高度傳染性，如從身體傷口、耳朵或血液系統入侵人體；更對真菌藥物具抗藥性，現存三種抗生素都它無效。

CDC研究人員表示耳念珠菌主要免疫力較低下的年長或長期病患人士，感染者會出現發燒、畏寒等症狀，病情會在短時間內加重，若感染擴及血液、心臟等器官，則可能直接死亡。

數據顯示，美國有關病例於2021年有1471例、2022年則有2377人被感染。另外，目前耳念珠菌已蔓延美國華府及30個州。感染病例快速增加，有專家認為、很可能是過去醫護人員太專注應付新冠病毒，因而降低對真菌的防備。對於

感染耳念珠菌的患者有三分之一在90天內病逝，研究補充，由於目前數據過少，故難以肯定死者究竟是因耳念珠菌而過世，或是患者本身的健康問題受到耳念珠菌加持下，惡化所致。

免疫系統有問題者感染風險高

本港於2019年檢測出首宗耳念珠菌感染個案，患者為一名48歲男病人。去年本港亦出現多宗感染個案，患者多為長者。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾受訪表示，耳念珠菌是真菌的一種，屬較常出現抗藥性的念珠菌之一，

2009年首見於一名日本病人的耳道，近年更於歐美醫院流行，須深切治療、曾進行大型手術長時間留院、免疫系統有問題、接受化療，以及曾進行器官移植的病人較為高危，且受感染後嚴重可致命。

他續指，耳念珠菌較常出現抗藥性，並非無藥可醫，仍有兩三種藥物有效。惟於海外個別醫院有受感染患者，如已接多次抗生素或抗念珠菌治療，或會滋生多重抗藥性耳念珠菌：「如屬當地已滋生且有變種的耳念珠菌，就較棘手處理。」

衞生防護中心亦解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境；亦常見於人體口腔、消化道、皮膚及女性陰道，偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高，視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，可輕微感染，但亦可致命。耳念珠菌對不少這類藥物具有抗藥性，故對治療方案構成限制及影響成效。

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責任編輯：羅嘉欣