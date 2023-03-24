【東張西望】葵芳閣謀殺案疑兇大起底 品學兼優未能入心儀大學為錢走上成魔之路

▲ Deran現已潛逃日本。

葵芳閣日前發生謀財害命兇案，事件震驚全港，女死者疑被寄住鄰居的25歲男子Deran以鐵筆扑頭施襲致死，屋內有搜掠痕跡，謀財害命，而疑兇已經潛逃日本。疑兇Deran的同學梁先生接受《東張西望》的訪問，他表示，Deran在學時品學兼優，做過班長及得過操行獎，目標進入港大，但其後因入不到心儀大學，思想愈來愈偏激，昔日同學們最後都離棄了他，梁先生希望警方可以早日緝拿Deran歸案，免得他再害人。

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昨日（23日）播出的TVB節目《東張西望》訪問已經認識Daren超過10年，其中有3年更是鄰座同學梁先生，他說:

Daren係乖乖仔，更拿過操行獎，係一個發奮讀書的人，覺得佢是一名益友，曾經都覺得佢係社會棟樑，都是一個有上進心，願意付出時間精神去奮鬥，可能一念之差為了錢去做出謀財害命的行為。

梁先生續說:「初中時期佢與一般學生無疑，會到網吧打機，但到了高中，出現了一位老師灌輸了我們要發奮讀書，佢就愈來愈發奮，但佢太沉迷讀書，就想歪了，太過著重功名，有時讀到好大壓力，記錯生字會撞向枱面，之後還解釋當自己是狗般訓練。」

▲ Deran在求學時期發奮讀書。

Deran努力讀書，但公開試失手，成績未如人意，Daren入不到心儀大學，想法慢慢開始偏激:「其實佢想入HKU，最後進入了恆管，讀YEAR 1的BBA，他覺得家族中都冇人讀大學，當時恆管仲未升格大學，佢又發現師兄師姐畢業都係搵萬幾蚊，但讀呢個學位要30至40萬，衡量呢個金額，佢就覺得自己所有努力係徒勞無功。」

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後期Deran變得愈來愈執迷不悟，會看不起家人做藍領工作，會謀家人的錢：

佢話佢睇過屋企人戶口，知道有百幾萬，不斷同我分享呢啲嘢，我覺得好恐怖。佢自己都係公屋長大，睇得佢好羨慕住半山、私樓的同學，到後期佢聲稱自己係富二代，大家都反晒白眼，覺得係作大。

中學畢業後兩年，約在2017年Deran已經經常以不同籍口問中學同學借錢，梁先生說：「最初佢話屋企人入咗醫院，要錢醫病，有同學都擔心怕佢呃我哋一個手法，就提出話去醫院探佢屋企人，但佢就即刻好慌張冇晒下文。」當時同學總共借了約5萬元給Deran。梁先生透露與Deran對上一次聯絡已是兩至三年前的事：「最後一擊都係問我哋借錢，但時已經冇人再借畀佢，已經冇職絡。」

Deran在2019年社會運動期間，扮與家人吵大鑊而被趕出家門，作一個籍口令其他人收留佢，外表冇乜變，但內心好黑暗，梁先生說：「佢覺得為錢可以不惜一切。」不少Deran校友希望他能夠早日迷途知返，不過梁先生表示：

我知警方都好努力追查疑兇，但據我對Deran了解，佢而家為咗錢可以不擇手段，如果今次警方拉佢唔到，我相信佢喺其他地方都會繼續為錢作惡、害其他人。

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責任編輯：王明芳