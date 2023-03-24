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【周末好去處】香港藝術中心展出藏家珍藏藝術品　包括陳家強收藏前主播張寶華油畫作品

休閒消費 11:26 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《The Collectors&rsquo; Choice Art Exhibition》現正在香港藝術中心包氏畫廊展出。

由香港藝術中心、香港藝術學院及香港藝術學院校友會聯合舉辦的《The Collectors’ Choice Art Exhibition》，現正在香港藝術中心包氏畫廊展出，展覽由即日起至4月10日開放供公眾免費參觀。是次展覽首次向大眾展出9位香港著名藝術收藏家（包括：陳家強博士、周世耀、周達智、許志敏、劉文邦、李美娟、梁國輝、Living Collection及彭若書醫生）逾30件的珍藏，涵蓋繪畫、油畫、雕塑、陶瓷、裝置藝術至攝影作品等多元化媒介，為10月第一屆《Collectible Art Fair》打響頭炮。

香港藝術中心監督團副主席及著名藝術收藏家周世耀指出，藝術收藏家在藝術生態中舉足輕重，是支持整個行業發展的關鍵人物。是次展覽特以藝術收藏家的視角出發，展示香港藝術學院校友的作品。而首屆《Collectible Art Fair》將於10月舉行，雲集過百位本地資深及新晉藝術家的作品，勢必吸引世界各地及本地收藏家的目光，成為藝術界的焦點。

陳家強博士收藏的兩幅前主播張寶華的油畫布本作品。左為《A Hong Konger&rsquo;s Portrait》，右為《Artist Self Portrait》。（取自張寶華FB）

《The Collectors’ Choice Art Exhibition》是指收藏家珍而重之的收藏品，是次展出的藏品出自23位香港藝術學院校友之手，包括前主播張寶華、藝術家簡喬倩、馮孟忠、李美娟、趙汝誠、陸美妃、香建峰、李寧等作品。

《The Collectors’ Choice Art Exhibition》展覽
日期：即日至4月10日
時間：上午10時至晚上8時 
地點：香港藝術中心包氏畫廊（香港灣仔港灣道2號香港藝術中心五樓）
費用：免費入場

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同場加映：香港藝術中心開放日及Late Night Series - Art X

香港藝術中心開放日及Late Night Series - Art X，為各位呈獻一整天的多元藝術旅程。白晝時份，陽光明媚，一系列展覽、演出與體驗活動，為生活注入更多驚喜和想像；夜幕低垂，黑夜營造氛圍，引領大家解開慾望和羈絆，從電影放映、音樂形體工作坊及電音派對之中，重新傾聽和理解自身深處的渴望。

重點節目 日期及時間  地點
慾望與律動：音樂形體工作坊 2023年3月25日
(第一節：晚上8時至9時；
第二節：晚上10時至11時) 
香港藝術中心低層地庫
何鴻章排練室
慾望饗宴：電音派對 2023年3月25-26日
(晚上11時至凌晨2時)		 香港藝術中心6樓
JAJA
視覺盛宴：電影放映 2023年3月25-26日
(晚上7時至凌晨2時)		 香港藝術中心高層地庫
古天樂電影院
斯特列爾尼科夫的眼鏡和其他故事 2023年3月15日至5月1日
(早上8時至晚上11時)		 香港藝術中心地下至4樓
賽馬會展廊

編輯：葉翠華

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