【周末好去處】香港藝術中心展出藏家珍藏藝術品　包括陳家強收藏前主播張寶華油畫作品

▲ 《The Collectors’ Choice Art Exhibition》現正在香港藝術中心包氏畫廊展出。

由香港藝術中心、香港藝術學院及香港藝術學院校友會聯合舉辦的《The Collectors’ Choice Art Exhibition》，現正在香港藝術中心包氏畫廊展出，展覽由即日起至4月10日開放供公眾免費參觀。是次展覽首次向大眾展出9位香港著名藝術收藏家（包括：陳家強博士、周世耀、周達智、許志敏、劉文邦、李美娟、梁國輝、Living Collection及彭若書醫生）逾30件的珍藏，涵蓋繪畫、油畫、雕塑、陶瓷、裝置藝術至攝影作品等多元化媒介，為10月第一屆《Collectible Art Fair》打響頭炮。

香港藝術中心監督團副主席及著名藝術收藏家周世耀指出，藝術收藏家在藝術生態中舉足輕重，是支持整個行業發展的關鍵人物。是次展覽特以藝術收藏家的視角出發，展示香港藝術學院校友的作品。而首屆《Collectible Art Fair》將於10月舉行，雲集過百位本地資深及新晉藝術家的作品，勢必吸引世界各地及本地收藏家的目光，成為藝術界的焦點。

▲ 陳家強博士收藏的兩幅前主播張寶華的油畫布本作品。左為《A Hong Konger’s Portrait》，右為《Artist Self Portrait》。（取自張寶華FB）

《The Collectors’ Choice Art Exhibition》是指收藏家珍而重之的收藏品，是次展出的藏品出自23位香港藝術學院校友之手，包括前主播張寶華、藝術家簡喬倩、馮孟忠、李美娟、趙汝誠、陸美妃、香建峰、李寧等作品。

《The Collectors’ Choice Art Exhibition》展覽

日期：即日至4月10日

時間：上午10時至晚上8時

地點：香港藝術中心包氏畫廊（香港灣仔港灣道2號香港藝術中心五樓）

費用：免費入場

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重點節目 日期及時間 地點 慾望與律動：音樂形體工作坊 2023年3月25日

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第二節：晚上10時至11時)

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編輯：葉翠華