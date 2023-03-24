【起底】31歲男披露友人資料　涉起底被私隱公署拘捕

▲ 私隱專員公署今日在九龍區拘捕一名31歲中國籍男子。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（24日）在九龍區拘捕一名31歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。



調查顯示，事主與被捕人士本為親密朋友，及至2022年初兩人關係轉差。2022年7月至12月期間，有人在2個社交媒體平台上先後發布了合共4條包含事主個人資料的訊息，當中部份訊息對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括中文姓名、英文姓名、香港身份證號碼、手提電話號碼、性別、年齡、相片、醫療報告，以及一張略去部份內容的香港身份證副本。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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記者：吳穎嵛