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【夫妻關係】驚揭丈夫出軌女同事甘願原諒　港媽自責︰生完小朋友身材走樣

親子 12:26 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有港媽驚揭丈夫出軌女同事，但她選擇原諒不離婚。

夫妻關係理應從一而終，容不下第三者。有港媽在網上討論區指，驚悉丈夫對她不忠，而他出軌的對象是女同事。她向丈夫攤牌後，考慮到各方面條件，還是選擇原諒他而不離婚，揚言「唔想讓個老公俾人」。

全職媽媽與丈夫攤牌

該名港媽近日在「連登討論區」發文表示發現老公出軌，「同佢女同事有路」，她得知真相後非常震驚，亦難以置信，因為與丈夫平日的表現落差太大︰

平時係好老公好爸爸，開頭我都想離婚，但係我真係做唔到，唔想讓個老公俾人。

她當時打算如果丈夫肯回頭就原諒他，一度想暗示讓丈夫知道，其實她已經知道他出軌。她有感丈夫與女同事正在熱戀階段，覺得「佢一定唔會放手」。她問網民，應該等丈夫與小三感情有變，還是及早暗示。

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【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法　不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈

港媽強調仍愛丈夫，後來終於決定跟他講清楚，結論是「我俾多一次機會佢」。她提及自己是家庭主婦，一直照顧子女，「冇出過嚟做嘢」，可能考慮到孩子及經濟因素，她才選擇原諒一次。另一方面，她自責︰

生完小朋友身材都走咗樣啦，可能因為咁冇咗刺激。

網民勸斬纜︰一次不忠百次不容

不少網民認為港媽應盡快斬纜，表示「一次不忠百次不容」、「唔分就只會繼續三人行」，建議她理性處理婚姻問題，「諗吓離婚細路跟邊個，啲錢點處理好過啦」。

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責任編輯︰王明芳

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