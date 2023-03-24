【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕　4月份一人住房價262港元起【內附連結】

▲ 星野集團酒店一向有口碑，首間機場酒店「大阪OMO 關西機場酒店」本周已開幕。（相片來源：大阪OMO關西機場酒店官網）

最新網上「返鄉下」（日本）熱話，莫過於預訂酒店昂貴，甚至是熱門酒店一房難求。如果打算遊大阪的話，不妨考慮星野集團首間機場酒店「大阪OMO 關西機場」，剛於今個星期開幕，與關西機場南海電鐵、JR「臨空城站」僅一站之隔，是晚機到埗及趕早機的方便之選。

記者在官網查閱，四月份一人入住房價4,364日圓至9,546日圓不等（約262港元至574港元），頗合理划算。

大阪OMO關西機場酒店鄰近機場，設計及裝潢充斥航空味道，例如在酒店2樓特設Go-KINJO地圖，介紹附近能欣賞關西國際機場夕陽與飛機美景的景點、機場員工推薦的美食餐廳、臨空城周邊的本土美食等，較一般旅遊書更貼地，難怪酒店網頁強調是「讓你享受120%的機場及其周邊地區。」

▲ 「OMO Dining」餐廳，能盡享大阪灣的開揚景致。（相片來源：大阪OMO關西機場酒店官網）

到日本總有一股浸溫泉心癮，此酒店設有半露天風呂的大浴場，消除飛行或旅行的疲勞。此外，亦設有甚少日本酒店備有的桑拿室，為旅客舒展身心另一選擇。

不能錯過是酒店另一亮點「OMO Dining」餐廳，能盡享大阪灣的開揚景致，裝潢以天空和雲彩為主題，貫徹酒店鄰近機場之利。餐廳設有 「快捷自助餐」選擇，讓食客可根據自己的航班和行程快速選擇菜式，甚有噱頭。

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大阪OMO關西機場酒店

地址：大阪府泉佐野市りんくう往來北1-833

房價：四月份一人入住房價4,364日圓至9,546日圓不等（約262港元至574港元），不包早餐。

記者：周美好