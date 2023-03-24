【海洋公園】水上樂園下周三舉行招聘日　歡迎任何國籍香港居民申請

▲ 水上樂園現有超過一百個全職空缺，此次招聘的職位涵蓋多方面包，括水上設施營運、遊客服務、救護和一般服務等。（林宇翔攝）

海洋公園·水上樂園將於本月29日舉行招聘日，提供超過一百個全職職位，涵蓋水上設施營運、遊客服務、救護等。水上樂園營運總監貝偉樂表示，隨著生活逐漸復常，海外遊客重臨香港，水上樂園十分歡迎不同國籍的香港居民加入水上樂園團隊，更好地服務來自世界各地的遊客。

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貝指，水上樂園現有超過一百個全職空缺，此次招聘的職位涵蓋多方面包，括水上設施營運、遊客服務、救護和一般服務等。他表示，未從接受救生員訓練的申請者亦毋須擔心，因為水上樂園會為水上設施營運部員工提供一系列水上安全訓練。此外，公園亦提供新員工獎勵計劃。若新加入的申請者在此前未曾受雇於公園長期職位，此次成功錄取全職或合約期一年以上的職位後，當連續服務滿六個月，即可獲得6千元迎新獎勵。而員工亦可享家屬優惠，往來水上樂園和海洋公園的免費穿梭巴士、及員工餐廳優惠等福利。

他續指，目前水上樂園團隊有超過20名職員為非廣東話母語者，但是團隊亦會組織廣東話教學課程。任職二級水上設施營運專員的Bea Santiago表示，自己於今年年初加入水上樂園，起初看到水上樂園歡迎非廣東話母語者加入時很是興奮。雖然加入後因為語言問題遇到不少挑戰，但在參加了團隊提供的廣東話訓練課程後，自己和本地游客的溝通也有所改善。而在團隊中擔任廣東話導師角色、身為水上設施營運監督的郭鈴怡表示，雖然在教學時又是因爲文化差異、溝通不暢會鬧笑話，但在相互學習的過程也令來自不同文化背景的員工更緊密的結合在一起。

營運支援經理彭浩恩稱，水上樂園學習機會多，升職機會也多，自己在水上樂園已經任職一年半，已經從最開始的組長變爲現在的經理。她表示，只要時刻裝備好自己，升職的機會就會等著你。而水上設施營運組長阮顯圖表示，公司亦支持員工發展自己在水上運動方面的興趣，他自己就是在水上樂園團隊的支持下，閑時利用園區内的滑浪設備不斷練習提高滑浪技巧，最終在泰國舉行的比賽中取得佳績。

水上樂園表示，感興趣的申請者可參加即場面試（無需預約）及水上設施營運專員水試(自備泳裝和泳鏡)，亦可預覽未來工作環境。面試詳情如下：

日期 時間 地點 逢周四 上午 10 時至中午 12 時； 下午 2 時至 4 時 海洋公園人力資源部 香港仔黃竹坑道 180 號 （港鐵海洋公園站 B 出口） 3月29日 下午 1 時至 5 時 海洋公園水上樂園 香港仔海洋徑 33 號 （可於港鐵海洋公園站 B 出口轉乘穿梭巴士） 3月29日 下午 2 時至 5 時 勞工處建造業招聘中心 觀塘觀塘道 388 號創紀之城 1 期 1 座 35 樓 3507-3512 室（港鐵牛頭角站 A 出口）

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記者：解青羽