【周末好去處】海洋公園x高達之父大河原邦男50周年展　全城機甲狂熱4月矚目登場

位於橫濱的1比1可動高達宣布延長展期至2024年3月，令一眾尚未打卡的粉絲叫好！但港人毋須飛往日本也可朝聖，海洋公園由4月1日至6月4日將聯乘高達之父大河原邦男舉辦50周年展，展出這位重量級機械設計大師的劃時代心血結晶，引領大家進入由他開創的機甲熱潮。

是次活動的展品涵蓋大河原邦男老師多個開創先河的作品，由紅遍全球的《小雙俠》、《勇者王》到家喻戶曉的《機動戰士高達》系列，甚至元祖經典的角色設計等。踏進展覽的主場館——大河原邦男機甲研究所，大家便可深入「高達之父」的創作核心地帶，一睹這位機甲始祖的畫稿，並欣賞他不同作品的機甲設定和設計模型，一次過近距離欣賞多個矚目機體，當中包括4米高的《機動戰士高達SEED DESTINY》的最後王牌「強擊自由高達」，以及首度在港展出的「機甲藍精靈」模型。

除了巨型立像外，大會更會首度在香港展示大河原老師的真跡手稿，包括特別委託繪製的「G 高達」插畫，以及一套四幅跨作品的機甲插畫等。除了主場館的覽品，大河原老師筆下的經典設計亦將震撼進駐海洋公園。巨大的元祖「RX-78-2高達」和「MS-06F渣古II」大軍，將圪立在風景優美的海濱樂園廣場，讓訪客感受他們的颯颯英姿。

▲ 期間限定店將發售一系列精品。（海洋公園提供）

展覽特設期間限定店，發售一系列限量商品，包括以大河原老師兩大代表機體——雙俠狗和G高達為設計意念的兩款展覽限定陀飛輪腕錶、紀念版八達通套裝、收藏版經典角色金屬浮雕紙鎮套裝，以及《機動戰士高達》系列等作品的限量精品。入場人士更可透過流動裝置下載三款「場館限定」大河原邦男主題電子八達通卡面，為手機八達通注入獨特個性！

「海洋公園X大河原邦男50周年展」套票，售價為$448（大小同價）；海洋公園「無限FUN入場證」持有人只需選購$200增值票，便可進入展覽主場館。

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記者：李越樺