  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 12:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傳染病】袁國勇倡防疫卻三度面對生命威脅　港府：確保專家安全履責

社會 11:57 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港府回應袁國勇文章。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇日前於報章撰文，回顧過去廿多年防疫經驗，稱曾3度面對生命受到威脅。事隔兩天，政府發言人回應袁氏文章，指高度重視並已跟專家成員作出跟進，對任何人試圖以違法手段影響專家，定必嚴肅跟進。

袁國勇憶述，97年H5N1肆虐時、2003年SARS時，以至2019年底COVID-19爆發，令他3次收到生命安全受威脅訊息。

政府發言人稱，抗疫專家顧問團成員一直以來在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇為政府提供專業意見，特區政府表示衷心感謝。就新冠疫情期間對個別政府專家顧問懷疑安全受到威脅，特區政府高度重視並已與專家成員作出跟進，確保專家顧問團能夠安全履行其職能。對任何人試圖以違法手段影響專家，政府定必嚴肅跟進。

由於世界衞生組織現時仍把2019冠狀病毒病，定為「國際關注的突發公共衞生事件」，加上大流行尚未結束，政府仍維持「緊急」應變級別，並會繼續抗疫專家顧問團的工作。

港府會不時評估風險、密切監察病毒變異情況及重點保護高危群組，按實際情況採取相應的防控措施，並留意世衞對疫情的最新評估，以適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【起底】31歲男披露友人資料　涉起底被私隱公署拘捕
今日 11:47
【起底】31歲男披露友人資料　涉起底被私隱公署拘捕
【教學事故】青衣中學生實驗時誤觸雙氧水　至少11人灼傷送院
今日 10:51
【教學事故】青衣中學生實驗時誤觸雙氧水　至少11人灼傷送院
【珍惜生命】深水埗富昌邨26歲女子墮樓身亡　現場檢獲遺書
今日 10:41
【珍惜生命】深水埗富昌邨26歲女子墮樓身亡　現場檢獲遺書

你可能感興趣

【起底】31歲男披露友人資料　涉起底被私隱公署拘捕
今日 11:47
【起底】31歲男披露友人資料　涉起底被私隱公署拘捕
【教學事故】青衣中學生實驗時誤觸雙氧水　至少11人灼傷送院
今日 10:51
【教學事故】青衣中學生實驗時誤觸雙氧水　至少11人灼傷送院
【珍惜生命】深水埗富昌邨26歲女子墮樓身亡　現場檢獲遺書
今日 10:41
【珍惜生命】深水埗富昌邨26歲女子墮樓身亡　現場檢獲遺書
世界衞生組織 沙士 H5N1 疫情 生物學 香港大學 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明
10:38 2023/03/23
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明