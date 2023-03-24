【傳染病】袁國勇倡防疫卻三度面對生命威脅　港府：確保專家安全履責

▲ 港府回應袁國勇文章。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇日前於報章撰文，回顧過去廿多年防疫經驗，稱曾3度面對生命受到威脅。事隔兩天，政府發言人回應袁氏文章，指高度重視並已跟專家成員作出跟進，對任何人試圖以違法手段影響專家，定必嚴肅跟進。

袁國勇憶述，97年H5N1肆虐時、2003年SARS時，以至2019年底COVID-19爆發，令他3次收到生命安全受威脅訊息。

政府發言人稱，抗疫專家顧問團成員一直以來在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇為政府提供專業意見，特區政府表示衷心感謝。就新冠疫情期間對個別政府專家顧問懷疑安全受到威脅，特區政府高度重視並已與專家成員作出跟進，確保專家顧問團能夠安全履行其職能。對任何人試圖以違法手段影響專家，政府定必嚴肅跟進。

由於世界衞生組織現時仍把2019冠狀病毒病，定為「國際關注的突發公共衞生事件」，加上大流行尚未結束，政府仍維持「緊急」應變級別，並會繼續抗疫專家顧問團的工作。

港府會不時評估風險、密切監察病毒變異情況及重點保護高危群組，按實際情況採取相應的防控措施，並留意世衞對疫情的最新評估，以適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。

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責任編輯：吳卓峰