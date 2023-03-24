【美版攝理教】3歲被母親奉獻嫁67歲邪教教主　被迫跳脫衣舞拍色情片

▲ 「美版攝理教」受害人近日自揭童年瘡疤，3歲時被迫嫁67歲邪教教主，更被迫與其他小孩集體拍攝色情片。

Netflix近期上架的邪教紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，當中韓國攝理教教主鄭明析的性侵醜聞最為轟動，更掀起其他地方對邪教的討論。美國基督新興宗教「天父的兒女」（The Children of God，COG）其中一名受害者近日接受訪問揭開童年瘡疤，感嘆3歲就被母親獻給教主結婚，更被迫與其他兒童集體拍攝脫衣舞色情片，如果不順從會有恐怖懲罰。

最新影片推介︰

綜合外媒報道，「天父的兒女」於1968年由伯格（David Berg）創立，現年39歲的賽琳娜（Serena Kelley）是其中一名受害者。現居於美國德州的賽琳娜日前接受英國YouTuber Shaun Attwood的節目訪問，憶述自己從小在邪教生活的心路歷程。

賽琳娜在菲律賓出生，1986年，賽琳娜的母親安排年僅3歲的她嫁給當時已67歲的教主，當時伯格為她的小手指套上一枚成人尺寸的心形婚戒，身為教徒的父母對此感到相當興奮。至今她仍保留這枚象徵被教主控制的戒指，視為自己長年受虐的證據。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

拒絕拍片會被毆打

賽琳娜表示，自己的童年回憶很痛苦，直斥伯格的行徑變態。她記得教主的家中經常酒池肉林，所有成年人都在喝酒及發生性行為，完全不理旁邊仍有幼童。賽琳娜稱，自己在泳池狂歡派對中學會游泳，其年幼的身軀也曾被伯格污辱及猥褻亂摸。

更令人髮指的是，伯格會強迫賽琳娜及其他兒童一齊拍攝色情影片，要求他們在鏡頭前跳脫衣舞。由於賽琳娜太害怕而哭起來，被拉到一旁毆打教訓，之後被困入黑房。

我被拉出鏡頭外，受到懲罰與毆打，然後關進暗房，斥責我「你毀了影片所以不准吃東西」。

▲ 賽琳娜接受網台節目訪問。（facebook圖片）

不斷哭鬧以逃避拍攝

賽琳娜其後發現，只要她哭泣、看起來很醜，就不用出現在色情影片之中，「作為一個孩子，我必須找到生存辦法」。她指出，隨著邪教發展，伯格的信徒最終會向他獻身，是所謂「性分享」、「自由表現」的意識型態。為了吸引更多人入教，伯格還命令女信徒誘惑及勾引陌生人，並與對方上床，連已婚的信徒也經常被伯格以「上帝之名」要求出賣肉體。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

得到教主寵愛，也不會得到優厚的生活條件。賽琳娜解釋，大部分「天父的兒女」邪教成員的生活都極貧困，她和家人雖然過著教團中「最高領導層」階級的生活，但生活條件並非很好。

如果要說有什麼不同的話，那就是遭受更多虐待、更多邪惡，以及在他教團中對孩子進行大量測試，嘗試哪種方法有效，他還能做什麼。

離開媽媽的魔爪

2002年，18歲的賽琳娜為逃離邪教，與媽媽一起搬回美國，後來為了逃避邪教的控制，她決定離開母親，現時與另一名前邪教成員同住。她近年勇敢站出來揭開童年瘡疤，接受過身心治療及高等教育，並已考獲創傷恢復輔導、健康輔導等相關證書，撰寫有關創傷及健康生活的部落格，希望幫助其他邪教倖存者。

至於邪教教主伯格已經過身，由遺孀凱倫澤比（Karen Zerby）擔任組織領袖，並改名為家庭國際（The Family International）。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳