【金融消息】政府就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈發佈政策　冀締造具競爭力的有利環境

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政府今日（24日）發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》（《政策宣言》），就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，說明政策立場和措施。

政府首先會制定新的「資本投資者入境計劃」。在原有計劃基礎上，建議投資範疇包括在香港上市的股票；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）。除了以港幣計價的資產外，政府亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。

其次，提供稅務寬減如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免。政府下一步將會檢視現時有關基金和附帶權益的優惠稅制。

第三，提供便利市場措施證券及期貨事務監察委員會（證監會）最近發表了簡易參考指南，以釐清有關發牌要求的常見問題，其中有專為家族辦公室而設的指引。證監會發牌科亦已設立專責溝通渠道，透過電郵及電話處理有關家族辦公室的查詢。在適當保障投資者的前提下，監管機構將根據風險為本的原則簡化中介機構對高端客戶或超高資產淨值個人客戶的合適性評估和披露流程。

四，政府會資助成立全新的香港財富傳承學院，該學院將在香港金融發展局架構下成立，並由業界組織、專業服務提供者、大學和投資推廣署的FamilyOfficeHK專責團隊等合作夥伴支持。學院會為行業從業員和財富繼承者提供人才培訓服務，為本港家族辦公室行業壯大人才庫。

香港機場管理局目前正積極研究於「機場城市」發展項目下，在香港國際機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，讓把資產投放在藝術品的全球家族辦公室在本港日益興旺的藝術生態圈中受惠。



政府致力於把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，讓香港、內地以至世界各地受惠。并表示，會優化慈善團體申請獲豁免繳稅的程序。稅務局會編製標準表格，便利遞交申請及簡化處理程序，並就申請人擬訂規管文書提供進一步指引，以便就慈善宗旨作出明確陳述。就單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的稅務豁免而言，計劃優化立法建議，以提高獲豁免慈善團體可在家族投資控權工具享有實益權益的程度。

為方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務，FamilyOfficeHK專責團隊會擴大職能，提供包括協調財富擁有人推展慈善業務以及協助教育相關事宜等服務。



投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊將會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，成員來自向家族辦公室提供全面服務的機構，包括私人銀行、會計和律師事務所、信託和其他專業服務公司。該網絡會提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展作溝通，亦可以此借助業界的全球網絡，向家族辦公室宣傳和推廣香港的各種機遇。

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責任編輯：解青羽