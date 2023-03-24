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【男神崩壞】46歲宋承憲現況曝光　臉容浮腫欠光彩粉絲嘆：男神變油膩大叔

保健美顏 17:16 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

46歲宋承憲現況曝光　臉容浮腫欠光彩粉絲驚嘆:男神變油膩大叔

憑著韓劇《藍色生死戀》而爆紅亞洲的韓星宋承憲，近日出席活動時，驚見面容腫了一圈，似乎現年46歲的他，正面臨中年發福的危機。由完美型男頓時變成油膩大叔，有關影片迅即於網上瘋傳，有粉絲眼見男神崩壞，亦慨嘆歲月果然是把無情的殺豬刀；不過亦有人懷疑男神是否為新戲角色增磅才忽然脹爆。

最新影片:

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【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

近日微博忽然瘋傳男神宋承憲發福的影片，影片中的宋承憲與過去濃眉帥氣的模樣大相徑庭，臉容不但浮腫，以往的尖面下巴亦不知蹤影，整個人看起來圓潤不少。看過影片的網民亦忍不住慨嘆男神崩壞，並以「油膩大叔」形容他現時模樣，「滿滿油膩感」、「男神發福了」、「下顎線和脖子都連在一起了」。

不過也有網民以宋承憲本人IG近日上傳的自拍照比較，官方的照片中，男神臉容仍然非常立體，並魅力非凡。因此，有粉絲猜測發福照應該只是角度問題；有人則懷疑他是為新戲增磅。

作為韓流男神始祖，宋承憲於2000年韓劇《藍色生死戀》開始紅遍亞洲，之後曾接拍港產片《夕陽天使》，其後更與中國女星劉亦菲因合作拍片，生出感情，可惜這段異地戀最終分手收場。

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責任編輯：羅嘉欣

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