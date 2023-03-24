【婚前試行為】港女投訴男友行房敷衍　「性博士」揭穿港男對女友沒性趣寧睇AV【有片】

▲ 《婚前試行為》其中一對情侶阿煒和焯瑩，因性生活不協調找來「性博士」專家吳敏倫求助。

ViuTV真人騷節目《婚前試行為》共有7對想拉埋天窗的情侶參與「模擬婚姻人生」，其中一對情侶李君煒與黃焯瑩前晚（3月22日）一集談到二人性生活出現問題，找來「性博士」專家吳敏倫求助。

焯瑩為美容公司老闆，而男友阿煒近年辭去熟悉的工作加入焯瑩公司，對美容業零知識的阿煒，掛名當老闆，生日時收到女友送名車作生日禮物，被人認為「食軟飯」，女尊男卑關係令阿煒感到巨大壓力，加上性生活不協調，成為二人感情的障礙。

【婚前試行為】身高150cm暖男Suzuki追口罩小姐 李建邦不怕做兵：追女仔並不難

性趣大減

節目邀來「性博士」專家吳敏倫為兩人調解性生活問題，阿煒坦承現在行房次數大大減少，焯瑩對此大感不滿，並指男友「一開始有享受，我覺得佢唔享受，累積好多唔滿意，我覺得佢冇諗點樣滿足對方感受，覺得佢自己完事就完咗」。

阿煒直言對性興趣不大，曾經因性生活而鬧交，令到他對行房大減興趣。「性博士」追問下阿煒承認對AV影片感興趣，仍有觀看的習慣，繼而揭露阿煒只是對焯瑩沒興趣：「你有一種嘢喺性方面選擇逃避，搞掂佢嘅心理問題先。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

前女友大胸所致？

焯瑩對「性博士」分析大受打擊，忍不住在鏡頭前爆喊，認定男友對自己已失去興趣：「唔知你逃避定咩，教授講得好啱，佢對所有嘢仍然好有熱情，佢唔係所講咁大壓力，可能佢嘅壓力係來自於我。」

及後阿煒向焯瑩剖白：「如果冇興趣直情掂都唔想掂啦。呢幾年性生活積埋咗大家對大家嘅投訴，佢講嘅定我講嘅說話又好，搞緊嘢講嘅說話可以好難聽喎，當搞緊諗起曾經講嘅說話邊有興趣，點會好似當初啱啱一齊咁pure，咩都唔使諗去搞嘢呢？」

焯瑩聞後如釋重負，直言曾擔心性生活不協調跟自己身材有關：「佢前女友好大波，搞到我成日好想豐胸。你冇興趣一定係之前經歷大波，而我冇波。」阿煒否認原因，安撫女友一切順其自然，不用給予自己太大壓力。「性博士」認為先處理感情方面，性生活問題僅是其次。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

點擊觀看《婚前試行為》片段：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R