【婚前試行為】身高150cm李建邦化缺點為優點　Suzuki從不埋怨父母滿足現狀

▲ 李建邦（Suzuki）不再在意外界批評他的身高。

「我沒有六呎高，我卻會待你好。」沒有六呎高的演員李建邦（Suzuki）曾經很在意身高150cm為他帶來的負面聲音，不過如今的Suzuki卻認為這是一些令人對自己留下印象的記憶點。

Suzuki最令人印象深刻的就是其身高，他跟TOPick坦言：「小時候會比較介意的，自從接觸到表演及入行後便沒再介意別人的看法，我覺得是一個很好讓人認得自己的標籤。」

【婚前試行為】身高150cm暖男Suzuki追口罩小姐 李建邦不怕做兵：追女仔並不難

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

身高成標籤

「如果我生得咁矮就死咗佢好過喇！」、「唔好害咗下一代！」、「唔明點解世界上有啲人可以生到咁矮！」

Suzuki曾聽過很多針對其身高聲音，「這些說話都比較激動，長大後沒太介意。我沒有跟家人說，亦未至於會埋怨，經歷這些會比同年紀的人成熟，純粹覺得盡量令自己開心，沒有怪責家人。」

他覺得：「自己的內在比外在重要，我覺得自己比很多人都幸福，除了細粒一點。世界上有人一出生便沒手沒腳，其實我已經是一個很健康的人。我已滿足，未至於責怪父母給予我不好的基因。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

身高影響找另一半

不少觀眾在觀看ViuTV真人騷節目《婚前試行為》後，十分關注Suzuki的感情生活，談到外表對尋找另一半的影響，Suzuki說：「縱然自己不介意，但卻擔心另一半會介意。放在愛情上，怕對方未必能承受別人的目光，我亦不想另一半受到別人的目光。如果只是我一個的話，對於身高是不太介意的。但去到感情層面，替對方著想時便會有少少。」

他承認面對一些差不多高的人會令他信心大一點，「我以前都有跟比我高的女生在一起，雖然奇怪一點，看重的是大家的相處。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

他認為：「這個社會永遠都不會覺得這是對的，世上總會有人覺得你是奇怪，在現代的審美觀中，雖然經常說要很Open-minded，但只要不是大眾化，他們對於欣賞一件事物仍然停留在一些很不Open-minded的層面上。」

長得高不代表能力高和吸引力高，活出快樂人生最需要具備的是EQ高。

記者：梁樂欣

上集：【婚前試行為】身高150cm暖男Suzuki追口罩小姐 李建邦不怕做兵：追女仔並不難

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R