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【面試奇遇】求職面試官是6年前狠飛前男友　25歲女子崩潰：報應來得太快

休閒消費 17:36 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

外國一名女子上網拍片自爆，最近求職時發現面試官竟然是她6年前狠飛的前男友，令她大感錯愕。

緣份，是人與人之間的一個無形的連結，要躲也躲不了。外國一名女子上網拍片自爆，最近求職時發現面試官竟然是她6年前狠飛的前男友，令她大感錯愕。這段「奇遇」影片吸引到幾百萬人次的觀看，有網友食花生表示，「多謝你幫我確認這個世界是有報應的。」

最新影片推介︰

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【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法　不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈

綜合外國媒體報導，該名女子名Rylie Jouett（萊莉朱埃特）年25歲，是來自德州。萊莉表示在6年前和前男友一起的，

當時我19歲，他是一個很好的人，對我也很好，但是我後來突然玩失蹤了而分手了。

而她透露分手的原因是對方太過緊張自己和太黏身。

命運弄人，6年後的今日萊莉竟然在職場上重遇前男友，而且他更是自己的面試官。她求職的是一份咖啡師的工作，當時收到面試官的電話，對方當下便已經認得自己，令她心中崩潰大呼，

唔該話我知，點解他會係我面試官？偏偏我而家仲咁需要一份工！

後來，前男友提議嘗試安排萊莉到另一個公司面試。不過，由於萊莉真的很缺一份工作，所以她希望繼續安排面試，

我們6年前約會時接吻過一次，你就因為這樣不能和我面試嗎？

影片吸引到過百個留言，有網友調侃道，「只要你確保自己沒有說，自己的強項是溝通便可了。」不過，更多的網友更好奇萊莉有沒有獲得這份工作。萊莉後來再拍片透露，最後是成功被錄取的，但是她接受了另一個公司的工作合約，最終還是無緣在前男友公司工作。

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責任編輯︰陳珈希

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