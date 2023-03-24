【藝術尖子】4歲港童貓頭鷹畫奪國際賽冠軍　律師媽尊重創意：大人忌代筆

▲ 4歲港童畫貓頭鷹畫奪國際賽冠軍。

本港不少孩子在父母悉心栽培下都多才多藝，年僅4歲的Adrian早前在一個貓頭鷹繪畫國際賽中勇奪0至5歲組別冠軍，律師兼屯門區議員媽媽坦言，讓兒子學畫畫本意只是培養興趣，奪獎實是意料之外。

美國「國際兒童貓頭鷹繪畫大賽」是自2004年起開展的比賽，每年一度吸引世界各地的青少年及兒童參加，分為0至5歲、6至9歲、10至14歲、15至18歲四個組別，2023年共有來自34個國家、逾2000名參賽者，競爭激烈。

最新影片：

今年在0至5歲組別擊敗其他國家代表、勇奪冠軍的本港4歲男童Adrian，K1才正式開始上畫班學繪畫，卻已能運用各種鮮艷色彩構成獨特畫風，在眾多作品中脫穎而出。Adrian媽媽蘇嘉雯（Kaman）表示，自幼都有讓兒子在家用顏色筆畫圖或手指畫，原意只為訓練小手肌。

對於Adrian展露對繪畫的天分，Kaman坦言，自己不懂畫畫，參加是次比賽亦是兒子畫班安排，可能家中有不少貓頭鷹裝飾，令兒子對此主題感興趣，因而能盡情發揮。她亦認為，父母最重要是尊重小朋友，大人切忌代筆，過往她看過不少小朋友的繪畫及填色比賽作品，都過分精美，一看就知道是父母的作品，

有時佢畫完我都睇唔出係咩，佢話我知係貓頭鷹我先知，但我覺得最重要係尊重佢嘅創意。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

自上幼稚園後，Kaman開始悉心栽培兒子，繪畫只是其中一項。她形容，如今的小孩「一體一藝一音樂」已是常態，因此為兒子報了劍擊班、鋼琴班和畫班，另有中、英、數等學術課程，助孩子打好基礎，有時放學後要上兩個興趣班，由於升K2後日程比較忙碌，上月起沒再上畫班。

作為律師、屯門區議員的Kaman，平日工作忙碌，但仍堅持晚上幫孩子睇功課和睡前伴讀，假日亦會安排親子活動，主要是接觸大自然，例如行山、露營、參觀農場等，希望讓孩子接觸大自然和動物，培養他們關心周邊環境及增加創意。對於兒子未來升學路，Kaman表示會考慮報考直資或私立小學，希望孩子能在多元和有彈性的學習環境中成長。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者：林愛娜