【欺詐貸款】消防員涉詐騙財務公司批30萬貸款　遭廉署起訴

▲ 廉署昨日落案起訴該名消防員欺詐。(資料圖片）

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元。廉署昨日（23日）落案起訴該名消防員欺詐。



被告李烈峰，26歲，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他已獲廉署准予保釋，以待下星期一（27日）在沙田裁判法院答辯。被告於2021年4月向大眾財務有限公司（大眾財務）申請一筆40萬元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬元。大眾財務其後向被告批出一筆30萬元的貸款。被告涉嫌向大眾財務訛稱載於貸款申請表上由他提供的資料真確及完整，以及除申請表上的相關申報外他沒有其他尚未清還貸款，並意圖詐騙而誘使大眾財務向他批出上述貸款。



廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告沒有向大眾財務全面披露尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬元尚未清還的貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，或貸款申請表上的資料並非真確和完整，不會向他批出該筆30萬元的貸款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛





