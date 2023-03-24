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【自製NFT】ZA Bank推A.I.繪畫比賽　用戶有機會贏M+博物館會籍【內附連結】

休閒消費 13:11 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

ZA Bank 三週年推 A.I. 繪畫比賽。

為慶祝開業3周年，ZA Bank推出全新活動———全民造「T，用戶可利用近期熱爆的A.I.技術，創作出獨一無二的作品，並鑄造成可交易的NFT，見證 ZA Bank 在科技上再創「第一」。

A.I. 超智能繪畫體驗

即日起至 2023年4 月18日，香港用戶只需經 ZA Bank App 內的全民造「T」活動頁面回答 3 條有趣問題，A.I. 系統將自動生成背景圖片，當中包括充滿香港特色的渡海小輪、山頂纜車和雙層巴士等。之後用戶可自由配搭 ZA 品牌元素，創作出不同風格的作品。

全民拉票　贏 M+ 博物館免費一年會籍

用戶完成作品後，可以邀請好友投票，為自己的傑作拉票「呃 like」，增添互動趣味！最後成功躋身「藝行榜」排名最高的 333 名用戶，可以贏取豐富獎品；頭 3 名更可每人獲得 M+ 博物館一年個人會籍2 個，與好友來一趟震撼視覺的藝術之旅，另加 30 萬 ZA Coins（價值 HKD 3,000），以及印有得獎作品的特製T-shirt。

    點擊圖片放大
    +4
    +3
作品排名 獎賞
第 1 – 3 名 •    M+ 博物館一年個人會籍2 個
•    30 萬 ZA Coins（價值 HKD 3,000）
•    特別版 T-shirt
第 4 – 33 名 •    M+ 博物館一年個人會籍
•    10 萬 ZA Coins（價值 HKD 1,000）
•    特別版 T-shirt
第 34 – 333 名  3,000 ZA Coins（價值 HKD 30）

全港首間虛擬銀行推可交易 NFT

活動期間，每名用戶可自由創作最多 5 幅作品，並可選其中一幅放到熱門區塊鏈 Polygon 上鑄造和發行為 NFT，然後輸出至區塊鏈電子錢包進行交易，創下香港虛銀先河。

活動截止日期、投票方法及細則，可按止連結閱讀。

編輯：葉翠華

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