【網絡熱話】小學獎學金母親20年後歸還　紙幣已泛黃港男嘆人生匆匆

▲ 母親時隔20年後，竟真的將該名網民在小學獲得的600元獎學金歸還。

當小朋友收到獎學金或紅包時，不少父母都會代為「保管」，或向子女稱「大個俾返你」。不過近日就有網民在論壇分享，其母親時隔20年後，竟真的將該名網民在小學獲得的600元獎學金歸還。

最新影片推介︰

近日一名網民在論壇表示，其母親突然還給他兩個信封，是他在就讀小學時獲得的獎學金，每個信封各有300元。該網民更曬出6張已經泛黃的百元紙幣，其中一張是於2000年1月1日由中銀發行，看上去亦相當具有年代感。該網民形容獎學金如「時間囊」，令他當即回想起已遺忘的記憶，亦感到心情複雜。

▲ 網民更曬出6張已經泛黃的百元紙幣，其中一張是於2000年1月1日由中銀發行。

該網民又感嘆：「真係覺得人生匆匆，原來轉眼已經超過廿年。」稱最近感到迷失，前路茫茫，感覺現階段工作不會令自己再有成長，但亦未找到新方向發揮所長。他表示：

當年考幾分又點 呢d分數回頭望返其實一d都唔重要 大個發現 做人最緊要係揾到自己可以長期發展既興趣/目標 無目標既感覺每日既生活都好鬱悶 好似唔知為乜咁 對生活無左熱誠

樓主分享後亦有大批網民留言，一同討論童年回憶：

600蚊係當年來講應該都幾多

食個lunch都係10幾蚊

居然係錢唔係書劵

樓主學校咁富貴 當年全級第一先得$100

樓主媽媽好好

恭喜你有個好母親

當年可以去m記買幾十個開心樂園餐

不過也有網民調侃：

計左通漲未

呢啲錢當年買咗Apple而家嘅升咗幾多錢

拎黎買bitcoin 師兄已發達啦

舊版 放返出去一張賣到$1000左右

發黃晒 真係金牛嚟

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津