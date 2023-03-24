【DNA測試】夫婦養大女兒血型不符證非親生　揭醫院43年前一個失誤造成

▲ 南韓一對夫婦養大女兒後，意外發現非親生。（iStock圖片）

養了女兒40年，竟然是別人的孩子！南韓一對父母意外發現與女兒的血型不符，進行DNA測試證實並非親生的，因而揭發醫院43年前一個失誤造成。夫婦告上法庭，向醫院索償，結果獲賠約100萬港元。

綜合南韓傳媒報道，1980年，南韓一對夫婦在京畿道水原市一間醫院誕下女嬰，夫妻喜獲女兒，悉心將她撫養成人。直至去年4月，夫妻意外得知女兒的血型與他們不合，他們與女兒立即進行了DNA測試，以確認親子關係，可是最終證實女兒並非二人親生的。

他們得知辛苦養大的孩子竟然不是親生女，感到非常震驚，同時引發家庭紛爭。丈夫一度懷疑妻子不忠，妻子堅決否認，夫妻倆鬧得相當不快，關係陷入困局。

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女兒在醫院被調換

後來夫妻冷靜分析，認為很可能是女兒出生的醫院出問題，並到醫院了解情況。他們想查詢相關資料，但院方指當時的病歷已被銷毀，當年的醫護人員亦相繼離職。因此誰是這對夫婦的親生女兒，誰又是「女兒」真正的父母，都無從考證。

夫妻只好訴諸法律，向有關醫院提出賠償。首爾地方法院法官認為，雖然沒明確證據顯示孩子在醫院被調換，但小朋友在成長過程中與其他孩子調換的可能性極低，同意夫婦向有關醫院院長要求賠償。

法官指將非其親生女兒交給這對夫婦，出於被告（醫院院長）或其僱用的醫護人員疏忽，他有責任賠償損失，最終判處醫院必須向夫婦賠償1.5億韓元（約100萬港元）。

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責任編輯︰王明芳