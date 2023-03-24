【頂級時尚】Giorgio Armani 頂級個人化量身訂造西裝　再推牛仔褲量身訂造

▲ Giorgio Armani 有頂級個人化量身訂造西裝服務。

西裝是男士們衣櫃裏的必需品，箇中以量身訂造（Made to Measure / MTM）的西裝被視為極品。在歐美社會，除了一些專注於縫製西裝的老字號有這一種服務外，High fashion界別有能力和膽量推出該服務的不多，原因是除了時裝設計師本人須要對西裝的剪裁有豐富的認識外，背後更必須要有一班資深裁縫為他促成這任務不可。而時裝大師Giorgio Armani（GA）可說是最早一批、同時又最成功踏入這領域的高級時裝品牌。

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經常以西裝為伴的男士們都會懂得其筆挺和硬朗的設計，目的就是要令男人穿上後將其身上的缺點一一掩蓋，這一方面來自意大利出品的西裝最是到家。而作為King of Fashion的Giorgio Armani，他於2006年正式開始MTM西裝服務，全在於當時他認為時裝已經變得全球化卻又非個性化設計盛行的年代，於是毅然回歸到設計初心的決定，就是為每一位個性不同的人製造最合穿的服裝。

要談Giorgio Armani MTM的極品西裝，顧客於訂製過程中，都會經過兩次試身，而曾經選購過MTM的顧客，都會將紙樣保留，方便日後只需選擇布料就可以再次訂造西裝，顧客甚至毋須回到店裏。此外，少不得的是除了有不同款式的西裝提供訂製外，更備有大量不同面料、鈕釦可供選擇，至於內裡方面，甚至可以挑選擁有Giorgio Armani字樣的內裡，以示出自名門。

增設牛仔褲MTM服務

過往除了西裝可供量身訂造外，今年更推廣至MTM牛仔褲量身訂造服務，當中牛仔褲的剪裁備有regular fit和slim fit兩款型號，而顧客從中又可以挑選高腰、低腰、denim顏色、皮牌顏色、鈕釦和袋口裡布等細節，整個生產過程於意大利，絕對是將本是量產型的牛仔褲推向個人化的終極服務。

不得不提的是由即日起至本月27日，在疫情過後的今天，來自意大利Giorgio Armani總部的MTM專人將會再次訪港，為大家進行個人訂製服裝，大家要體驗西裝中的終極服裝，可要立即預約了。

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責任編輯︰陳珈希