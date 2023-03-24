【仔女心聲】爸媽激將法反傷害孩子自尊心　10歲男童︰唔愛我點解又要生

▲ 爸媽激將法反傷害孩子自尊心。（i-stock圖片）

難得十歲男童願意跟我訴盡憋在心底對爸媽的不滿，我當然樂於與他結為一夥，誠意協助他深入認識「爸媽」這種生物的特性。

「唔公平呀！點解講大話就係大罪，阿爸阿媽又罵又罰，但係佢哋講大話就得，我阿媽講嘢無句真㗎！」男童忿忿不平，我卻甫開場就語塞，他說的又不無道理，大人其身不正又怎能讓孩子心服口服？

「嗱，我明明聽見媽媽同老闆講，話自己病咗要請假，但放低電話佢就即刻約腳打麻將嘞！」我憋着不敢笑。「嗱，我阿媽嬲嘅時候就叫我走，話我反正係喺街邊執番嚟嘅，唔係佢生嘅，但係婆婆話我個樣似足阿媽，連鼻尖有粒癦都一樣，點會唔係佢生呢？」男童眉頭緊皺。

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我認真的告訴他，當一個人處於嬲怒的負面情緒時，往往會噴出誇張不實的惡言，那些話都不該記在心裏，倒不如嘗試記着大家心情愉快時的對白吧！

男童想了又想，一臉苦澀的說：「真係想唔起囉，我阿爸阿媽真係無句好說話㗎，『你咁肥，第日無女仔鍾意你㗎，仲唔減肥？』、『你又懶又蠢，我就唔信你會考到好成績嘞！』『我唔信你會pass小提琴試！』」

我終於按捺不住嘰咕笑起來，我告訴他，這是一般爸媽最流行採用的「激將法」，以為可以用反話來激發起孩子的鬥心，可是惡言卻反而傷害孩子的自尊心呢！

「我覺得我阿爸阿媽根本就唔愛我，既然唔愛我又點解要生我喎？」男童眼眶閃出了淚光。

我搭着他的肩膊慢慢給他詮釋。「爸媽」這種生物是愈着緊你，才會不分晝夜衝着你而來的。他們愛你卻不會掛在嘴邊，就是怕你會被寵壞。行動是最實際的，我輕輕問他：「你每次游完水，你阿媽係咪會買俾你最鍾意食嘅雞蛋仔？係佢每次專程跨區去買番嚟㗎！」男童眨着眼睛，使勁的在思考……

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「了解這種生物的特性」。

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