【檐蛇出沒】港男見40cm巨型壁虎嚇到變聲　網民懷疑真身係…

▲ 港男宿舍見40cm巨型壁虎嚇到變聲，網民懷疑真身係…

近日，本港一間宿舍發現一條長達40cm的「巨型壁虎」，當事人拍下影片並指同事發現時嚇到聲音都變了。這隻「巨型壁虎」震驚不少網民，引發熱議壁虎的真身，更有網民甚至揭發該壁虎可能為國家二級保護動物。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，3月17日，本港市民方先生發布影片表示，宿舍發現一條40cm「巨型壁虎」，並標出該宿舍位置處於九龍，但未提及具體地點。當事人方先生稱，這隻巨型壁虎體長有40cm，還用手比劃壁虎的大小。從影片中可見，壁虎在天花板墻角的位置，身形十分龐大。他表示，這隻巨型壁虎是由同事發現的，當場更嚇得聲音都變了，而這隻壁虎過了兩三天才離開宿舍。

影片曝光後，有内地網民根據影片分析，懷疑其真身為蛤蚧，屬國家二級保護動物，亦有本港網民因未有提及具體地點，懷疑事件的真實性：「係咪啊，香港喎。」

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壁虎出現原因

本港家中常見壁虎為「截趾虎」及「原尾蜥虎」，以多種小昆蟲為糧食，包括蟑螂、飛蛾、蚊、甲蟲、螞蟻和蟑螂的卵，因其中含有豐富蛋白質及維他命。但壁虎不會吃蜈蚣、蜘蛛或飛蟲的幼蟲，因這些可能帶刺或有毒。

香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry曾接受TOPick訪問時亦解釋，家中愈多雜物就愈易吸引壁虎，尤其壁虎可在較人工化的環境下生存，加上夜晚部分昆蟲有催光性，被光源吸引而引壁虎入屋捕食。

太多壁虎如何處理？

壁虎作為益蟲在家中出現，多數情況下不會被趕走，但若家中出現大量也不是好事，證明家中多「獵物」。此外，壁虎在夏天時活動頻繁，不時還會聽到它們的叫聲，也可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上留下零星的污漬，例如其糞便。若市民覺得家中有壁虎造成滋擾，最重要需保持家居清潔，並採取適當的驅逐方式：

可利用工具（如掃帚）引走

採用非化學防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件。

填塞裂縫和罅隙

窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源。

如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒；使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎的效用不大。

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責任編輯：羅嘉欣