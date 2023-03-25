【冷血殺女】狠父爭執失控活活掐死2歲女　逼母視訊全程觀看：你只關心小孩

▲ 美國有狠父活活掐死2歲女兒。（Twitter圖片）

父母爭執演變成倫常慘劇，近日美國一對父母起了口角，爸爸一氣之下竟活生生掐死2歲女兒，媽媽用視訊通話全程目睹，不斷呼叫丈夫停止不果，最終看著女兒生命消逝，感到非常崩潰。

事發於美國德州，25歲男子Deontray Flanagan在3月20日於托兒所接回2歲女兒，之後前往女兒母親Kairsten Watson工作的超市，期間兩人發生短暫的爭執，據職員稱，Flanagan襲擊Watson並搶走她的手機，瘋狂大吼要求密碼，否則女兒就會受傷，Watson無奈只好把密碼告知對方。

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父親接著帶女兒離開超市，並繼續威脅Watson，若不聽他的話就要傷害孩子。Watson感到不安，於是用facetime跟Flanagan視訊通話，沒想到卻目睹女兒生命最後時刻。她看著Flanagan用硬物襲擊女兒，繼而緊緊掐住她的頸部致其窒息，女兒躺在Flanagan的腿上無法呼吸。

Watson連忙阻止，「住手，那是你女兒，住手，她愛你」，惟Flanagan仍不停手，

就是你讓我做的，你只關心小孩。

當警方到場包圍Flanagan車輛後，孩子被緊急送往醫院，最終宣告不治。媽媽Watson崩潰哭訴，之前多次收到Flanagan的威脅短訊，揚言要對女兒不利，她亦多次報警，但警方卻置之不理，認為她在編故事，未料這次痛失愛女，

我第一次報警當日，他就帶走我的孩子。當時我正在幫女兒洗澡，他把女兒抱出浴缸，還未穿衣服就被帶出屋外開車離去，直至翌日早上才帶她回來。

據了解，疑兇Flanagan在2017年被指控逃避逮捕，2018年被控傷害家人，判囚30日，同年還因開車闖入他人家中，被判緩刑。

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責任編輯︰王明芳