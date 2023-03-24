【婚禮人情2023】雙春兼閏月2023最新人情公價出爐　大妗哥︰酒樓擺午宴升至$1,200

▲ 今年雙春兼閏月，究竟人情公價有否增加？

2023年是雙春兼閏月，加上疫情放緩，毋須再兼顧限聚令，不少準新人都會選擇在今年拉埋天窗，或是剛新婚的夫妻都會揀今年補擺喜酒！如屬好日子的話，部份人氣酒店或酒樓的酒席預訂更經已爆滿。但踏入2023年後，出席婚宴的人情公價又是否有調整？純簽紙或觀禮的話，又是否可以慳一筆？這次邀來新晉港產大妗哥文仔，逐一為大家解答。

婚宴從簡選擇更多

近年流行輕婚禮，可能由於疫情影響，不少新人都主張一切從簡，所以婚宴規模都會精簡，或是選擇一些近年新興的輕婚禮舉辦場地，以及改為擺午間婚宴或Cocktail Party。由於午宴或晚宴的酒席價錢比往年略升，人情公價亦相對有升幅。

「婚宴主要可分為於高級/五星級酒店、一般酒店、酒樓或婚宴專門店、酒會、戶外證婚場地、酒店Cocktail Party，以及教堂或婚姻註冊處觀禮等。其實人情不外乎要視乎你與新人的關係及親疏程度，最重要都是那份心意。」大妗哥文仔說。

▲ 不過文仔說人情公價僅屬參考，最重要是心意及意頭。（受訪者提供）

2023年人情公價金額

高級/5星級酒店 $2,000起 一般酒店 午宴$1,000起

晚宴$1,500起 酒樓/婚宴專門店 午宴$1,000-$1,200

晚宴$1,200-$1,500 酒店Cocktail Party $1,000 酒會/戶外證婚 $800-$1,000 工商廈證婚場地 $500-$800 教堂/婚姻註冊處觀禮 $500-$800（或可送禮） 獲邀請而未能出席 $500起

至於如是身兼兄弟姊妹，或是伴郎伴娘這些要職的話，亦即代表住與新人的親密程度，文仔建議人情可按公價約略加20%至30%，最緊要好意頭。正所謂「一生人只有一次」，亦值得替好友高興。

記者︰黃依情