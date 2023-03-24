【解風東京】杜如風推介隱世肥燶鰻魚飯　必食300g和牛扒三文治

▲ 《解風東京》

杜如風（Helen）素有「日本旅遊達人」之稱，潮物觸覺敏銳。近日她為J2主持旅遊節目《解風東京》大受歡迎，今晚（3月24日）播出最後一集。

昨晚（23日）《解風東京》，Helen介紹大家到淺草專門求姻緣的今戶神社，該神社被喻為招財貓發源地。

近日有套大熱日劇在此取景，男主角佐藤健曾到此一遊，吸引不少戲迷慕名來參觀。

【解風東京】杜如風開live送禮回饋粉絲 Helen自爆9年沒拍拖：仲冇人追添

入廟拜神Helen教大家參拜日本廟的正確做法，首先是放5yen入供奉箱，因為「5yen」日文發音同「遇緣」相似，然後拜兩拜、拍一下手再拜一拜便禮成。日本人很喜歡畫繪馬，寫下自己心願。

想不到平常大癲大肺的Helen居然一本正經，寫上「不要再遇上壞男人」，節目中她有感而發︰「一生遇到太多壞男人，係時候畀返個好（男人）我嘞。」

Helen接受訪問時解釋為何如此感觸，她話︰「之前遇親都係壞男人，幾個男友都偷食。」但她相信終有日會遇到好歸宿。

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《解風東京》想添食

講到《解風東京》今晚將播出最後一集，她自言好的節目時間過得特別快，她表示︰「有唔捨得因為做得好辛苦，身邊朋友讚嘅多，可能耐冇睇到我出鏡。開心囉，而家諗緊添食，不過未有頭緒。」

Helen話歡迎各位提供地點參考，一定會從善如流。她又話《解風》由前期製作到出街，要花5個月時間，所以各位要有耐性。講到今趟最大得着，她說︰「無買爆銀包，仲有剩錢返香港，所以媽咪都讚我乖。」

Helen教完拜神接住是美食推介，首選是位於下北澤世田谷一間名為Stabler Café & Meatsand餐廳，主打和牛扒三文治，足300g的和牛都係賣 1,850yen（約109港元）份量夠兩個人食。不過奉勸幫襯的朋友，企街食千萬要小心，隨時食到爆汁成手都係的時候，真係會幾捩棄（咧hea）。

今晚（3月24日）來到最後一集，重量級推介是位於東京都港區的超隱世日本饅魚飯店，連當地人都未必識去。

Helen先試了該店賣3,500yen（約200港元）的極上鰻魚飯，大大塊鰻魚咬落去脆卜卜，Helen扑解原因︰「鰻魚一般都係蒸完先燒，呢度係用關西做法，係全條由生燒到熟，所以特別脆仆仆，仲有好大陣焦味，好似食緊叉燒最香、最燶個部份。」

跟住試食鰻魚三吃套餐，除原先吃法，加入漬物同茶漬兩大日式要素。

然後來到淺草食甜品，目標是紅鶴甜品屋主打pancake的人龍店。

該店招積的地方是要晨早8點半先到店排隊、攞飛、填資料、揀時間，最後是交低訂金。

事實又抵該店招積，所有甜品都是即叫即做，一款半熟蛋煙肉鬆餅，售價2,000yen（約120港元）。