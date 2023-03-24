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【解放身體】女大學生7年不穿內衣　紀錄身材真實變化網民震驚

保健美顏 18:02 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女大學生7年不穿內衣，紀錄身材真實變化。（示意圖，非當事人）

內衣基本上是每名女生的日常必備品，但台灣有女大學生就曾在網上發文分享，自己7年來不穿內衣的生活經歷，引發大眾熱烈討論。

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一名女大學生曾在網上討論區Dcard發帖，指自己由青春期開始，每日都有穿內衣的習慣，甚至睡覺也會穿，如果上課時忘記穿，就會選擇一整天駝背。然後有一天，她突然忽發奇想，想嘗試不穿內衣，於是一試就試了7年。

該名女大學生又分享，自己曾因穿內衣而感到不適不便，諸如夏天時會出汗疹，只要舉手或稍微有動作，她的內衣就會移位，還要花費很多錢去買內衣。女學生又指自己沒有用胸貼，也不介意旁人眼光，比起別人說甚麼，她更介意穿內衣時，下圍被勒緊時所造成的不適感。

直到最近，女學生為穿搭，買了便宜的內衣，重新久違穿上內衣，她忍不住表示被「自己的胸部驚歎到」。她指，自己的胸型在長時間不穿內衣的情形下，依然沒有下垂、外擴迹象。而她認為，胸部是否下垂與基因和肌肉量的關係較大，所以亦想用自身經歷，去鼓勵女生解放胸部：

如果有女孩怕不穿內衣胸部會下垂，我用七年來的親身經驗跟你說，我沒有遇到下垂的問題。

點擊睇事主分享的照片：

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究竟女士選擇胸圍時有何注意事項？根據衛生署資料，青春期少女的乳房發育到一定程度時，就會下垂。配戴合適的胸圍，可支持乳房，以防止下垂。

而選擇胸圍時，應考慮個人胸部的大小，並力求舒適，選擇不鬆不緊、罩著兩側乳房、吊帶沒有過幼或過緊的胸圍。其中肩帶式的胸圍支撐效果較好，而棉質的胸圍質料柔軟、具承托力、透氣性能佳，因此可選擇配戴。

試穿胸圍時，要注意高舉雙手或轉動身體時胸圍的位置會否移動。如位置出現偏斜，即表示此胸圍並不合適，應嘗試別的尺碼或款式。

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責任編輯：羅嘉欣

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