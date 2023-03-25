【移民定留港】夫妻月入10萬一家三口欲移民　港爸難捨高薪︰去到變低下階層

▲ 有港夫妻月入10萬一家三口欲移民，但難捨高薪厚職。（經濟日報資料圖片，非當事人）

近年不少港人移民，有人在異國開展新生活，也有人在他鄉過得不太好。有港爸在網上討論區分享，與太太月入共10萬，想帶同4歲的兒子一家三口移民，可是考慮到夫妻沒有專業資格，移民後人工或會大減，因而提出3個方案，想網民給予意見。

該名港爸於「連登討論區」詢問有沒有人放不低香港的人工，他表示自己沒有專業資格，慶幸畢業後能入職大公司累積工作經驗，15年間轉工4次，月薪攀升至現在的6.5萬。加上太太月入4萬，家庭收入合共10萬多，他坦言收入算好好，惟夫妻沒有買樓，擔心「儲落百幾萬買樓就一鋪清」。

港爸指眼見不少人移民，主要有三類人，一是年輕人本身在港並非高收入，移民「無乜心理壓力」；二是有專業資格人士，去外國容易做回老本行；三是有錢人，移民後半退休打風流工。他覺得︰

我哋呢類人最尷尬，高不成低不就，30中先走，要同班後生爭，競爭力本身都差啲，人工仲要減一大截。

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3個方案決定去留

他與太太商量後得出3個方案，包括夫妻其中一方與兒子先去外國，另一個做「太空人」，10年後才一家團聚。他認為如此一來，兒子既有更好的成長環境，家庭財政亦較穩健。不過，壞處是錯過兒子的成長，將來與兒子的關係可能疏遠。另外的方案是︰

唔理咁多一齊過，洗大餅超市執貨應該可以生活。好處就成家人齊整，但係變咗低下階層，驚影響囝囝將來。

至於最後一個方案則是留在香港，不考慮移民了。他想過再讀書考取專業資格，但未知有甚麼課程適合。

網民贊成一家人齊齊移民

網民紛紛給予意見，不少人都覺得最好一家人齊齊移民，避免分隔兩地影響夫妻感情，也失去了陪伴孩子成長的時光，留言「呢啲損失咗，俾幾多錢都買唔返」、「唔建議你分開10年咁耐喇，5年都頂盡」、「1年都勉強可以，2年已經唔接受」。

另一方面，也有網民認為港爸只有百幾萬儲蓄，移民很快用光，建議他多儲點錢才移民，以免去到外國有財政壓力。有網民表示，「一家三口百幾萬，個細仲要讀書，其實真係無得慢慢搣」、「如果個仔仲細，儲多幾年錢先走」、「離開香港冇咗高收入，根本就已經唔係中產」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳