理大人力資源管理理學碩士覆蓋全面  融合多元商業管理學科培育業界精英  

人力資源管理對任何行業同樣重要，在進修領域中一向屬熱門選擇。有志在人力資源領域全力打拼的Albert Lo及Kobie Wai，不約而同透過入讀香港理工大學（理大）的人力資源管理理學碩士課程（Master of Science in Human Resource Management，簡稱HRM），掌握業界最新知識與實用商業技能，並擴展人際網絡，為專業發展奠下穩固根基，更成功推動企業在人才策略上與時並進，克服疫情下的種種挑戰。

有別於一般教學內容單一的人力資源深造課程，理大的HRM課程提供覆蓋全面的課程設計，既有與人力資源管理相關的必修科，包括組織行為、人力資源發展、人才培訓等；也有多元化的選修科目，如談判及衝突管理、全球領導力及戰略管理等，為欠缺人力資源學術背景的大學畢業生以及在職人士度身訂造合適的進修階梯，助他們在人力資源領域或相關商業管理範疇盡展所長。

▲ Kobie指理大課程在專科知識以外，還有涵蓋商業技能、環球視野與領導能力等多元選修科，助她實現轉職人力資源領域的理想。

深化管理思維 轉換事業舞台

本科攻讀市場策劃的Kobie，畢業後在大學擔任行政工作，主要與學生接觸，在不時處理面試及培訓事務期間，她逐漸對人力資源領域產生興趣，有感這個專業範疇更具發展前景，因而於2018年加入在職深造行列，為轉換事業舞台鋪路。「我搜集了多個人力資源管理碩士課程的資料，發現理大的HRM課程覆蓋全面，助我吸收投身人力資源領域所需的學術理論與管理思維之餘，也能深化廣及會計、衝突管理等置身商界必備的知識和技能，對推動企業的人才發展更具效益。」

目前專責人才培訓及項目管理的Kobie引述自身經驗稱，面對疫情帶動的新常態，企業普遍已習慣採用在家工作或混合工作模式；而人才培訓亦離不開數碼科技的應用。從事人力資源管理職務，必須對各個商業層面有所了解，方能在激烈的行業競爭中協助企業吸納及留住不同人才，並通過有效的專業培訓與生涯規劃，推動人才持續增強實力。

建立國際視野 緊貼行業趨勢

「理大的教學團隊兼具國際視野與實踐經驗，在課程中往往能透過真實的個案分析，引領我們思考如何將所學的理論知識應用於商業環境， 發揮人力資源管理的最大效能，令企業獲益。」Kobie補充，更感欣喜的是從理大的學習歷程，結識到來自不同專業背景的同學，收穫珍貴友誼。彼此不但在完成各個小組項目、預備考試等各方面互相支持，最難忘是獲他們推薦加盟本身任職的企業，讓她可累積人力資源管理的工作體驗，為其後入職大型跨國企業注入強心針。

▲ Albert表示，藉此進修經歷，不但為早已投身業界的他補充學術理論知識，更拓展了人際網絡，讓他可與同業分享人力資源規劃的實踐經驗，獲益甚豐。

現職於四大會計師行之一的Albert，在取得社工學士學位後，機緣巧合下成為人力資源專業的一分子。他直言，投入工作數年後，愈漸發覺這個崗位並非只負責行政事務，更必須認識企業及行業最新趨勢及相關知識，故決定於2016年通過深造補充學術背景的不足，同時了解市場發展所需。「理大的HRM課程讓我掌握現職工作需要學習的理論知識，並培養精準的商業頭腦，增進對商業世界的了解，以至與人溝通的技巧等，從而能更好地為企業作出人力資源管理規劃，令團隊與公司亦能共同獲益。」

擴展人際網絡 互相分享經驗

「課程的另一優勢是將課堂安排在平日，讓學員能利用周末及周日陪伴家人或好好休息。一旦遇有小組項目及考試，我們也有較多時間可與組員一同討論及溫習，作出充份準備。」Albert 形容，人力資源管理是一門藝術，當中沒有標準答案，故透過拓展人際網絡以作經驗分享尤其重要。理大為學員提供大量與教授及同學互相交流的機會，配合密集的小組項目及匯報，更令他與多位同學成為摯友，彼此不時就不同行業的人力資源規劃策略分享經驗，特別在面對前所未有的疫情期間，由課程建立的人際網絡，為他帶來不少適用於各個行業的實踐心得，更屬難能可貴。

Albert形容，人力資源管理是受聘者與企業之間的橋樑，藉理大提供的多元選修科，學員可深入了解人力資源與企業運作乃至不同業務的關係，此後為企業建立精英團隊，以及提升營運效能時，自然可事半功倍，最終更可發展為「Human Resource Business Partner，簡稱HRBP」（人力資源業務夥伴），以專業實務經驗協助企業制定適切所需人力資源方案，由執行者化身為決策的關鍵角色。

（特約）