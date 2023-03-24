【兩性關係】男友堅持買樓先結婚 女子提議先訂婚對方一句話令人心寒

▲ 個男人都唔知係咪真係同你結婚就叫女友一齊儲錢俾首期，有樓先結婚，結唔成點算呀！

去年尾，政府統計處公布本港男女的初婚年齡為32.2歲及30.6歲，遲婚情況普遍。現年27歲台灣女子，不想遲婚，所以兩年前已跟男友有共識，希望可以在28歲左右結婚，豈料，在這1年的同居生活裡，兩人幾乎天天吵架，後期差點分手。最近家境富裕的男友，竟主動跟她討論婚事，聲稱堅持靠自己買樓才結婚，婚期恐延7年，令台女讓步想先訂婚及影婚紗照，男友反應冷淡更說：「我不想浪費妳時間」，此話令台女極為心寒。

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該台女日前透過Dcard匿名發帖，主題是「和男友說好明年拍婚紗但⋯」，她表示和男友拍拖2年，同居1年，兩人一直都有談到婚事，剛在一起時，曾達到共識在28歲左右結婚，男友也知道她想早婚的。但相見好同住難，他倆在磨合期幾乎天天吵架，吵到後期險分手，

之前吵最兇感情最不穩的時候，每次爭執男友感覺都是想直接放棄，男友在那時候甚至說出他不想（跟我）結婚，也因為這樣導致我不敢再跟他談論結婚的事。

台女以為男友經過磨合改變了很多，變得會主動跟她討論解決問題，也懂得互相退讓，雖然他們感情變得越來越好，但台女不想讓男友覺得她在逼婚，已經放棄了再跟他提起婚事，選擇見步行步。

上個月某日，她跟男友小吵後，男友準備出門買飯時，表情突然非常認真嚴肅的說，回來要跟她談談，

我當下嚇到，覺得男友是不是想分手，結果男友回來後只拿出兩張紙跟筆，接著問我『認為結婚的意義是什麼？』他想聽我對於結婚的看法。

接著男友又說一起把所有結婚用到的費用列出來，並把存款跟薪金也一併寫出來討論，因為他們從來沒有過問對方的經濟狀況，

男友家比較傳統，堅持一定要先買房才能結婚，他們家族所有人都是如此，我覺得沒有對錯，知道這部分無法妥協，男友個性又很上進，說不想靠家裡幫忙首期，而男友周遭的人不是家境很好不然就是醫生之類的，這幾年陸續都有人買車買樓，感覺的出來男友壓力非常大。

台女續指他倆的存款跟薪金加起來，最少要儲5至7年才有首期及婚禮的費用，還未計算通脹，她接受等33、34歲左右，儲夠錢買樓再登記手續辦婚宴，但只是希望可以在28歲先拍婚紗照，想在最美最青春時留下紀念，

結果男友居然回說：所以我才不想浪費妳時間！我當下很傻眼、很生氣，覺得鋪陳了這麼久只為了跟我說這句話？？

男友認為訂婚就等於確定要結婚，他覺得賺的錢還不夠，想等存到錢買樓才結婚，所以才說怕耽誤台女的時間，但台女很擔心男友明年會裝沒事或忘記求婚跟影婚紗的事，所以上網發文尋求意見。

貼文一出，網友一致認為她的男友根本不想結婚，「他的字裡行間透露出他根本沒打算跟你結婚」、「說什麼原則要婚前達到什麼都是假的，真想跟你結婚那些都不是問題」、「說那麼多，就只是沒那麼想娶妳而已」，有網民認為真的愛你想跟你結婚一定願意先拍婚紗照，有把你規劃到自己的人生裡面，「講什麼5年存到錢就是在5年內會把你分手。」，另有網民提醒台女，若不打算結婚，層樓沒有她的名，不要跟他一起儲錢付首期買樓。

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責任編輯︰王明芳