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《殺神John Wick 4》創系列香港開畫首日票房新高　權威影評95%壓倒性好評

娛樂 14:32 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）昨日（3月23日）於香港上映，即創下系列開畫首日票房新紀錄，收穫230萬元，破上集《殺神John Wick 3》的180萬開畫成績。

甚至首日票房已逼近2014年首集《殺神John Wick》總票房（462萬）的一半，足見「殺神」的魅力確實無人能敵。

美國傳媒預測，《殺神John Wick 4》於北美首周開畫票房可望收穫高達7000萬美元，全球首周票房合計至少有1億美元。

【殺神John Wick 4】與「宇宙最強」甄子丹大決戰　奇洛李維斯一分鐘重溫整個系列

電影不只創出票房佳績，口碑同樣創新高。權威影評網站「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）給予95%壓倒性好評（截至3月24日），創下系列歷史新高。

影評盛讚「年度最佳動作片」、「昇華及擴大整個系列，更型格、更優雅、更狂熱」、「動作設計和攝影一如以往地優雅俐落」，是一場「純粹、驚嘆、震撼的娛樂」。相信在強大口碑加持，加上系列首度殺入IMAX的帶動下，票房後勁將會更凌厲，有望極速衝破上集全球總票房3.28億美元的紀錄。

撰文 : TOPick柴犬出動

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