【47人初選案】法官指「墨落無悔」聲明不符區諾軒說法　區疑有「黑盒」導致共同綱領 

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪,今(24日)踏入第31日審訊,鄒家成的代表大狀繼續盤問區諾軒。法官指據「墨落無悔」聲明書內容,似乎指協調會議就「會」運用權力否決預算案有共識,向區確認會議上的情況。區供稱,懷疑會後「係咪有一個黑盒」導致共同綱領,或「令鄒家成認為係『會』」。

控方證人區諾軒今續接受鄒家成的代表大律師陳世傑盤問。陳引用由鄒於個人Facebook專頁的「墨落無悔」聲明書貼文發問,向區指出聲明沒提及無差別否決預算案。區稱,聲明僅提及「我認同『五大訴求缺一不可』,包括同埋會運用立法會否決權力,包括《財政預算案》。」

陳再向區指出,鄒在聲明書提及運用否決權的情況,是為了追求「五大訴求 缺一不可」,區同意。

法官關注,聲明提到「我們認為,在初選協調會議上已取得共識的共同綱領」,並問及區聲明內容是否與會議過程一致。區舉例,港島區協調會議在共同綱領用上以『積極運用』為字眼,續指梁晃維是「墨落無悔」聲明書則發起人之一及香港島參選人,指出共同綱領與聲明書有差別。法官詢問下,區稱聲明書用字較共同綱領堅定。

法官提到區昨日供稱新東就描述否決權的字眼時,該用「會運用」或「積極運用」沒有共識,但參選新東的鄒似乎在聲明書指協調會議就否決權已有共識,向區確認會議上的情況。區供稱,懷疑會後「係咪有一個黑盒」導致共同綱領,或「令鄒家成認為係『會』」。

區續指,剛才以梁晃維為例是希望指出有其他選區的共同綱領用「積極運用」為字眼,「但去到聲明書出台嘅時候,簽署者話係『會』運用。」

法官問是否有人想做得比已協議的事更進一步(Someone want to went further than what have been agreed?)?區稱「係有一個可能性」。

聆訊下午續。

記者:陳曉欣