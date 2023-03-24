【復活節2023】昂坪360聯乘KIT KAT　3.5米高巨型彩蛋塔成特色打卡位

▲ 昂坪 360 首度聯乘著名人氣朱古力品牌 KIT KAT®，於 3 月 24 日至 5 月 7日假昂坪市集舉行期間限定「昂坪 360 X KIT KAT® 『脆』滿 Fun 之旅」。

今個復活節，昂坪 360 首度聯乘著名人氣朱古力品牌 KIT KAT，於3月24日至5月7日假昂坪市集舉行期間限定「昂坪 360 X KIT KAT 『脆』滿 Fun 之旅」，聯手打造「脆」味十足的 Happy Easter Land。

▲ 昂坪 360 首度聯乘著名人氣朱古力品牌 KIT KAT®，於 3 月 24 日至 5 月 7日假昂坪市集舉行期間限定「昂坪 360 X KIT KAT® 『脆』滿 Fun 之旅」。

KIT KAT® 鳥居鞦韆 3.5米高巨型彩蛋塔活潑登場

「昂坪 360 X KIT KAT 奇「脆」滿 Fun 之旅」以朱古力為主題，於昂坪市集圓形廣場設置由七彩繽紛的復活蛋砌成的 3.5米高巨型彩蛋塔，活力十足的兔子攀上彩蛋塔大玩 Egg Hunt，旁邊設有 KIT KAT 日式鳥居鞦韆，能輕鬆拍出充滿日系感覺的傳統鳥居照。

同場亦有全港獨家的 KIT KAT Q 版櫻花開蓬車以及活力粉藍復活蛋造型纜車，車頂更有蹦蹦跳的兔仔 chill 住享受太陽！現場設有多個特色打卡位「BREAK」出充滿活力的歡樂氣氛，打造一家大細「chill sweet」溫馨打卡位！

最新影片推介：

復活節禮遇 - 限定口味 KIT KAT® 大派送

復活節期間，昂坪市集將舉行限定口味 KIT KAT大派送活動。

賓客凡於指定商戶消費，或讚好 / 追蹤昂坪 360 官方社交媒體，即可換領 KIT KAT®指定口味朱古力乙條，讓你邊玩、邊食、邊享受！

乘搭「全景纜車 Crystal+」暢遊昂坪 親子一日遊睇靚景玩餐飽

位處大嶼山的昂坪 360，一直是賓客親近大自然的不二之選，家長們可趁長假期帶同小朋友，一起體驗新推出的「全景纜車 Crystal+」。車廂四面及底部均使用全透明強化玻璃，讓你可享環迴360度的全景視野，盡情飽覽港珠澳大橋、香港國際機場、天壇大佛及香港第八高峰 - 彌勒山等獨有景色，打卡零阻隔。

昂坪市集亦設有多個玩樂熱點，包括全港首個以纜車為主題的纜車探知館、360動感影院，讓小朋友盡情「放電」！

回程時還可以於纜車上欣賞日落美景，最適合一家大細玩餐飽，可以說是親子一日遊的最佳體驗。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R