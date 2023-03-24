【明日大嶼】工程師推算造價已逾萬億　質疑政府嚴重低估或刻意壓低造價

▲ 綠色和平資深項目主任-陳可淳（右二），香港方略首席研究員-潘焯鴻（左二），天文台前台長-林超英（左一），中大城市研究課程主任-伍美琴（右一）。(陳國峰攝)

明日大嶼的公眾諮詢期尚餘一周，綠色和平今（24日）連同前天文台長林超英、香港方略手寫研究員潘焯鴻等專家發表《明日大嶼廿質問》，質疑政府低估明日大嶼工程造價，推算包含洪水橋及東涌的道路系統，工程截止去年中的造價已逾萬億；同時質疑政府嚴重低估人工島潛在氣象風險，強調明日大嶼「難言宜居」。

政府最新就明日大嶼工程的估價為5,780億元，不過潘焯鴻發現，政府的估價沒有參考最近的同類工程造價，且以15%工程價格漲幅計算造價，與土木工程署23%的指數相差8%，同時也無故剔除部分明日大嶼運輸基建的造價，如P1公里欣澳至大蠔及11號幹線欣澳至洪水橋的主要幹線道路，及三個人工島上的「環保集體運輸系統」等。他加入被剔除的基建、參考石鼓洲填海工程及屯赤隧道等近期同類型工程造價，並以土木工程署指數重新估算，發現截至去年中造價已達10,453億元，即使剔除洪水橋及東涌鐵路系統，造價也達8,978億，質疑政府刻意壓低估價。

另外，政府一直指「非浚挖填海」是環保填海，潘焯鴻反駁，不論哪種填海方法，皆須先進行圍堰工程，即在填海的周界以鋼板或鋼筒建成海牆，把當鋼板打到海床，除直接破壞海床，亦難以避免翻起海泥，令水質變得混濁，保護瀕危石珊瑚基本上是空談，而現時的三島方案也增加了海牆的總長度，意味翻起海泥的次數將倍增。

對於政府一直強調增設海堤和設立緩衝區足以應對極端天氣，林超英重申，緩衝區頂多能抵禦暴風中巨浪帶上岸的海水，未能應對海平面上升的問題，形容是「蒙混過關」，而面對海平面上升始終要耗費不少來建造海堤，惟現時完全不知海水上升引起的各種工程需要具體開支為何，實際與「無底洞」無異。

發展局日前發文指很多先進國家均參考聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）的評估報告，推算氣候變化及海平面上升幅度，作為設計依歸，目前該評估報告的推算最長遠也只是以2150年為止。林超英批評政府做漏功課，指事實上IPCC第六次評估報告已推算至2300年，報告並指出在高碳排放的情境下，不能抹煞2300年的海平面會上升15米的可能性。他並回應發展局指，舊沿岸區確實需要防禦海水上升，反問為何要製造新的海岸線，置市民於未知風險。

林超英同時質疑當局指Y型水道設計能有效降低熱島效應無科學基礎，強調熱島效應應倚靠源源不絕的海風，Y型水道的狹窄水面沒有此功能，而當背景風速高的時候，水道下風的地方只會受到上游另一個島內陸的熱空氣。他批評政府過分倚重不懂氣象的工程界，「外行人管內行人」，試圖以「工程上技術可行」凌駕科學理據。

伍美琴就指出，明日大嶼的規劃密度是新市鎮的2.8倍，同時也高於市區平均密度，實際難言「宜居」。她又強調，填海並不符合21世紀的規劃設計原則，現時講求生態文明，避免破壞環境，政府鍾情填海只是「多輸方案」。她並提出，佔香港面積8成的新界土地仍未善用，應優先規劃發展，而非再浪費資源製造另一個環境破壞，尤其如此大肆破壞也只能提供1000公頃土地，新界的潛質「大很多」，呼籲政府勿再不敢碰及冷處理。

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記者：黃小冰