【播錯國歌】霍震霆：冰協管理層責無旁貸　港協下周一會向政府交詳細報告

▲ 霍震霆(中)形容，冰協管理層是責無旁貸。（資料圖片）

冰球港隊上月底在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，賽後主辦方播錯國歌。港協暨奧委會今日召開董事局會議討論，會長霍震霆會後指，冰協管理層是責無旁貸；義務秘書長楊祖賜批評，冰協對事件的答覆，基本上是「講了當做了」，有很多不足，是管治出了問題。港協下周一會向政府提交詳細報告，待政府檢視後，再決定下一步行動。

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港協暨奧委會今日上午召開董事局會議，討論香港冰球隊播錯國歌事件。霍震霆會後表示，肯定運動員和領隊當時的反應，但認為事件反映，冰協在行政運作中的企業管治有不足，形容冰協管理層是責無旁貸。

楊祖賜認為，冰協對事件的答覆，基本上是「講了當做了」，有很多不足，是管治出了問題。他指，港協下周一會向政府提交詳細報告，相信政府會檢視整份報告，其後再回覆港協，繼而決定進一步行動。

▲ 楊祖賜指，港協下周一會向政府提交詳細報告。（資料圖片）

至於會否有懲處，楊祖賜說現時不會評論，冰協暫時會繼續參加比賽。他又說，根據過往做法，懲處方式可以是停賽、嚴重警告等，視乎情況決定如何處理。

對於冰協質疑，指引提供的國歌連結難以下載，楊祖賜指，至今有45個總會取得工具包，在各項賽事也沒出錯，不認為指引要大幅修改，不過可以考慮如何加強。對於冰協領隊關婉儀昨日指對事件感無辜，楊祖賜回應指，如果比賽時播放國歌出錯而覺得無辜，相信市民自有答案。

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責任編輯：區綽彥