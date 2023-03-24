【飯盒陷阱】1個咖喱牛腩飯=1300卡　21款碟頭粉麵飯熱量大比拼【附較健康選擇】

▲ 21款碟頭粉麵飯熱量比拼。

香港這個步伐急促的社會，寫字樓區人來人往更是爭分奪秒。一到午飯時間，不論是茶餐廳、快餐店、兩餸飯店都是排滿長龍，連吃飯也不能休息下來，相比起在餐廳與其他人鬥迫爭等位，很多打工族都會選擇買外賣飯盒，於公司靜靜用餐。

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不過，很多打工仔都感到不解：自己雖不用像老闆們見客應酬、常常進出高級餐廳吃豐富大餐、飲酒等等的發胖日常，天天吃着飯盒的自己都是越來越肥。其實，他們都不小心掉進了致肥飯盒的陷阱中。

常見的高脂爆肥飯盒包括:

快餐類

鮮茄焗豬扒飯（1240卡路里，58克脂肪）

白汁海鮮飯（912卡路里，25克脂肪）

雞皇飯（1025卡路里，31克脂肪）

揚州炒飯（970卡路里，37克脂肪）

餐肉煎蛋飯（758卡路里，38克脂肪）

炸雞髀（396卡路里，18克脂肪）

吉列魚柳飯（714卡路里，22克脂肪）

吉列豬扒飯（855卡路里，25克脂肪）

茶餐廳類

乾炒牛肉河粉（970卡路里，33克脂肪）

星洲炒米粉（1100卡路里，51克脂肪）

五香肉丁即食麵（710卡路里，37克脂肪）

牛腩湯河粉 （670卡路里，19克脂肪）

菠蘿雞粒炒飯（1500卡路里，57克脂肪）

咖喱牛腩飯（1300卡路里，50克脂肪）

枝竹火腩飯（1400卡路里，62克脂肪）

中式類

鳳爪排骨飯（810卡路里，28克脂肪）

鹹蛋肉餅飯（685卡路里，21克脂肪）

肉絲炒麵（950卡路里，53克脂肪）

芙蓉蛋飯（766卡路里，27克脂肪）

鹹魚雞粒炒飯（1400卡路里，46克脂肪）

雪菜燒鴨炆米（1000卡路里，38克脂肪）

大家都知道炸雞髀、吉列豬扒高脂高熱量，但為什麼含有蔬菜的鮮茄焗豬扒飯及經蒸製而成的鹹蛋肉餅飯都含有大量脂肪呢？

這是因為鮮茄焗豬扒飯的飯底一般都是炒飯，而且番茄醬在製作過程中都加入大量的油。至於鹹蛋肉餅蒸飯，大家食的時候有沒有注意到肉餅的味道非常香口而且多汁呢？這是因為肉餅含有很多肥豬肉粒，蒸熟後才有這種多汁效果，只是大家看不出而已。

如果你想選擇一些比較健康又瘦一點的飯盒，實際上也有很多選擇：

海南雞飯：記得將油飯換成白飯，去掉雞皮，可以點酸辣汁

粟米肉粒飯：記得白飯分開上，盡量只吃肉粒，不吃汁

瘦叉燒飯：記得不要加薑蔥豉油，不吃肥肉

菜遠牛肉飯：記得白飯分開上，只吃牛肉片和飯，不吃菜，因為蔬菜已經吸了很多油

牛展麵：走腩汁、避免選擇河粉

如果時間許可，最容易瘦身的方法就是自己預備午餐。我們自己煮的飯、材料、有量都容易控制。加上現代保溫飯壺的保暖效果也相當不錯，亦有不少小型蒸飯盒可於公司使用，不僅省下了外出買飯盒的時間，還可以在午飯時間好好休息一下，兩全其美呢！

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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