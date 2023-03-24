張敬軒執導手機廣告再奪獎　軒仔下月現身聖保羅書院當講師

張敬軒繼去年為手提電話品牌的廣告微電影《前夫的愛》任導演一職，首次執導的他便獲得MEA廣告頒獎典禮頒發4個重要獎項後，今年再下一城，微電影廣告於被譽為香港「廣告界奧斯卡」的《香港金帆廣告大獎頒獎禮2022》獲得6個獎項，可謂頒獎禮的大贏家。

「唱而優則導」的軒仔其實於社交媒體同樣強，是廣告媒體監察商調查的「十大KOL排行榜」常客，去年更奪得第一位，成為「最強KOL」，因此廣告同時獲得數個社交媒體的項目獎項。

再次獲得佳績，軒仔表示十分驚喜及鼓舞：「多謝大會，亦十分感謝廣告客戶全力支持，俾我有好大嘅創作空間，多謝監製、編劇陳詠燊，美術指導張蚊，廣告團隊功不可沒。」

軒仔首次任講師

此外，剛完成倫敦演唱會嘅軒仔已立即投入工作，下月18日，軒仔獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學朱耀偉教授擔任講師，一同出席關於香港流行曲70年的聯校講座，全體中西區12間中學均一同參與。

首次擔任講師，軒仔謙稱不敢當：「好榮幸受到邀請，喺台上面唱歌就多，講talk真係少見，唔好話做講師，同大家分享比較貼切，因為自己身處呢個行業，而且對粵語有一種情感喺度，希望到時可以同大家有個愉快嘅分享。」

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