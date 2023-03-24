【乾眼症】長期機不離手易患乾眼症　眼科醫生解構5種治療方法

▲ 眼科醫生湯文傑，解構乾眼症5種治療方法。

「機不離手」是都市人的常見現象：全天注視著不同的「芒」：智能手機、電視、桌面電腦、平板電腦……統計指出，接近六成的人，每天至少花五小時使用各種電子設備；而有七成的人，會同時使用多個設備，如又看電腦又看手機，這樣過度使用電子屏幕，會容易患上「乾眼症」。

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眼睛需要保持濕潤才健康。通常約五秒眨眼一次，眨眼時眼睛就會釋放出淚膜，紓緩並覆蓋眼睛。但當我們聚精會神看著電子屏幕，眨眼的次數大幅減少，眼睛便會較乾燥。



眼淚的成分除了水之外，還有油和黏液層，這些物質合力保持眼睛濕潤和舒適。乾眼症並非像普通傷風感冒般可以簡單復原，要接受正式治療，方法包括：



1. 使用眼藥水——如果眼睛長期乾澀，使用人工淚液補充水分可能有效。眼科醫生使用的人工淚水不單是水，它還含有有助於消炎和潤滑眼睛的其他成分，讓眼睛保持濕潤。

2. 藥膏和其他藥物——處方藥Cyclosporin眼藥水也會有幫助。

3. 小手術——個別情況下，可透過小手術治療乾眼症，讓排走淚水的淚管關閉，使眼睛保持更多淚水，從而讓眼睛保持濕潤和健康。

4. 強脈衝光（IPL）又稱彩光，它早已被廣泛應用於皮膚相關疾病的治療。隨著科技的發展，IPL亦被證實可有效快速治療乾眼症，利用脈衝光發放的能量加強眼瞼血液循環，改善不正常血管，針對性地調節油脂分泌，從而達到最佳療效。

5. 熱量脈動Vectored Thermal Pulsation（VTP）治療，是FDA 註冊認可的檢查及治療瞼板腺功能障礙儀器。過程是在眼瞼內置入特殊治療探並加熱按摩，將長期阻塞瞼板腺的油脂融化，可促進油脂分泌，從而達到解除瞼板腺阻塞，緩解乾眼症狀。治療效果可持續9個月到1年。

標題經TOPick編輯修改，原題為《乾眼症的治療方法》