  • 26°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】西太后Vivienne Westwood緊身束衣展覽　回顧崩后古為今用大膽設計【內附地址】

休閒消費 16:39 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《Vivienne Westwood緊身束衣》展覽由即日起至4月2日。

有「西太后」之稱的英國時裝設計師Vivienne Westwood於去年12月逝世，她的設計影響無數後來的設計師，她早期的設計以Punk元素見稱，及後大膽地將古典元素應用在今天的服裝中，當中將緊身束衣推陳出新亦可說是她的設計生涯中的不二印記。

緊身束衣的歷史可追溯至16世紀，背後的意義在於當時的女性穿上它代表著痛苦和血汗，而Vivienne Westwood將緊身束衣展露了大家眼前，就是一種解放。

她說：「我進入時裝界的原因就是希望摧毀一致性，緊身束衣被視作女性壓抑表現，一直被人貶低，我就要要顛覆它的意義，將它成為解放象徵，因此創作出內衣外穿（underwear as outwear）一詞。」

這一件緊身束衣來自2012年秋冬London系列。（圖片品牌提供）

因此，如果大家想一窺西太后設計的緊身束衣，這一次就有機會，因為品牌位於銅鑼灣的旗艦店現正舉行《Vivienne Westwood緊身束衣展覽》，除了展出多年品牌過往著名的緊身束衣外，亦會以1987/88年秋冬Harris Tweed系列裏的緊身束衣為藍本推出限量鍍金首飾，提供另一個方法給女士們擁有不一樣的緊身束衣。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

緊身束衣展覽

日期：即日起至4月2日
時間：11am - 8pm
地點：銅鑼灣百德新街9-10號店（3549 6308）

記者：何偉雄
 

相關文章

【星二代】木村光希飛紐約為Coach代言　夥吳謹言拍Tabby手袋廣告
11:56 2023/03/23
【星二代】木村光希飛紐約為Coach代言　夥吳謹言拍Tabby手袋廣告
【時尚Gossip】Moschino創作總監Jeremy Scott離職　幽默風格曾為Madonna小S造像
13:20 2023/03/21
【時尚Gossip】Moschino創作總監Jeremy Scott離職　幽默風格曾為Madonna小S造像
【時尚速報】UNIQLO《進擊的巨人》UT系列上架　8款tee紀念動畫版最終回
16:45 2023/03/17
【時尚速報】UNIQLO《進擊的巨人》UT系列上架　8款tee紀念動畫版最終回

你可能感興趣

【星二代】木村光希飛紐約為Coach代言　夥吳謹言拍Tabby手袋廣告
11:56 2023/03/23
【星二代】木村光希飛紐約為Coach代言　夥吳謹言拍Tabby手袋廣告
【時尚Gossip】Moschino創作總監Jeremy Scott離職　幽默風格曾為Madonna小S造像
13:20 2023/03/21
【時尚Gossip】Moschino創作總監Jeremy Scott離職　幽默風格曾為Madonna小S造像
【時尚速報】UNIQLO《進擊的巨人》UT系列上架　8款tee紀念動畫版最終回
16:45 2023/03/17
【時尚速報】UNIQLO《進擊的巨人》UT系列上架　8款tee紀念動畫版最終回
Local Tour 展覽 消費資訊 消費種類 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明
10:38 2023/03/23
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明