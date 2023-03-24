【周末好去處】西太后Vivienne Westwood緊身束衣展覽 回顧崩后古為今用大膽設計【內附地址】
休閒消費 16:39 2023/03/24
有「西太后」之稱的英國時裝設計師Vivienne Westwood於去年12月逝世，她的設計影響無數後來的設計師，她早期的設計以Punk元素見稱，及後大膽地將古典元素應用在今天的服裝中，當中將緊身束衣推陳出新亦可說是她的設計生涯中的不二印記。
緊身束衣的歷史可追溯至16世紀，背後的意義在於當時的女性穿上它代表著痛苦和血汗，而Vivienne Westwood將緊身束衣展露了大家眼前，就是一種解放。
她說：「我進入時裝界的原因就是希望摧毀一致性，緊身束衣被視作女性壓抑表現，一直被人貶低，我就要要顛覆它的意義，將它成為解放象徵，因此創作出內衣外穿（underwear as outwear）一詞。」
因此，如果大家想一窺西太后設計的緊身束衣，這一次就有機會，因為品牌位於銅鑼灣的旗艦店現正舉行《Vivienne Westwood緊身束衣展覽》，除了展出多年品牌過往著名的緊身束衣外，亦會以1987/88年秋冬Harris Tweed系列裏的緊身束衣為藍本推出限量鍍金首飾，提供另一個方法給女士們擁有不一樣的緊身束衣。
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緊身束衣展覽
日期：即日起至4月2日
時間：11am - 8pm
地點：銅鑼灣百德新街9-10號店（3549 6308）
記者：何偉雄