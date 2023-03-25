【七天工作】滙豐3間分行破天荒周日營業　客戶可預約辦理業務

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滙豐銀行宣布，3家分行試行周、六日特別營業安排，加設周六下午及周日下午兩個營業時段，配合全面通關後服務需求上升。

試行一星期7天營業的3間分行，包括尖沙咀海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、銅鑼灣柏寧卓越理財中心，以及觀塘分行。由3月25日開始，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。

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該3家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。客戶可經滙豐網頁，預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，自香港與內地全面通關後，2月份到訪分行的非本地居民日均數量，較1月平均數上升逾1倍，主要為內地客戶帶動；客戶服務中心接獲查詢開戶的個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求殷切。有見需求增加，滙豐希望透過3家分行試行7天營業，為客戶提供最大方便。

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責任編輯：吳卓峰