【老人味】年過40歲身上易飄「老人除」　醫揭2部位味道最濃郁

▲ 年過40歲身上易飄「老人除」，醫揭2部位味道最濃郁。

身上出汗出得多，與皮膚表面的細菌接觸後就會產生汗臭味。而隨著年紀漸長，特別是年過40歲，亦會有其他味道出現，也就是我們平常所説的「老人除」。許多人認為，老人身上的味道是因為其衛生習慣不好而造成，但皮膚科醫生徐常捷表示，所謂的老人味，其元兇其實是皮脂腺，因出油量多加上細菌作用，就會產生氣味。

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台灣皮膚科醫生徐常捷在《健康2.0》節目中指出，年紀越大，人的四肢出油變少，但一些部位，如頭皮、臉、胸、耳朵等部位反而出油變多，若這些部位出油量較多，再加上細菌作用或氧化作用，就會產生一種油耗味，即老人味。

徐常捷醫生表示，老人家通常會漏掉清洗耳朵後面的皮，其實是極其容易產生皮油的位置，再加上年紀增長，腳皮、手肘的角質也會變厚，皮質與角質的混合，就容易產生一些氣味。

他還提到，汗臭味是水性的，而老人味則是油性。因此徐醫生建議，40歲以上者，建議選用溫和弱酸性的清潔劑，並加強清洗耳後及腳皮這2個部位，其次為前胸、後背、腋下等，是可以避免老人味；另外用清水清洗相對乾燥的四肢，「但千萬不要一視同仁、無差別清洗」，以免傷害皮膚不止，還無法去除異味。

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責任編輯：羅嘉欣