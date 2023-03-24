【全死角美少女戰士】麗英MV邀波姐唱跳　COLLAR隊長阿GAO破格演OL

「小薯茄」成員麗英本周三推出新歌《全死角美少女戰士》，MV特別邀來資深藝人馮素波（波姐）及人氣女團COLLAR隊長沈貞巧（Gao）客串，二人分別飾演辦公室的清潔姐姐及辦公室女郎，在MV中跳出角色的既定框框勁歌熱舞。

而麗英笑言自己在MV中飾演兩人心中的小精靈，喚醒大家內心的熱情、擁抱最真實的自己。

麗英透露新歌的創作靈感源於驟覺世界變化太大，內心未必能適應，因此希望大家即使面對生活或工作帶來的迷惘不安，也要鼓勵自己及身邊人謹記初心，好好掌握自己的人生。

波姐自嘲角色「癲癲得得」

近年活躍社交平台的波姐首次與麗英合作，她表示從他人口中得知麗英是非常受歡迎的年輕網紅，笑言大家「相差半個世紀」都可一齊合作是非常愉快。

波姐說：「導演畀我自由發揮去演繹我童年嘅開心回憶，叫我唱歌又得、跳舞又得，令我可以寓工作於娛樂。我都好耐無跳舞，而家真喺跳到一身汗！」

在MV內，波姐飾演一名辦公室的清潔姐姐，每天重重覆覆地為公司工作而變得頹廢。

受著麗英新歌的感染，波姐喚醒心中的「美少女戰士」，跳上辦公室桌放開胸懷、快樂地享受人生：「雖然拍攝時好似『癲癲得得』仲跳上枱跳舞，但其實我喺一個好開放嘅長者，希望借機鼓勵下年輕人！我真喺好鍾意同年輕人合作！」

Gao突破演OL

至於阿Gao表示第一次和麗英合作，印象中的她非常搞笑幽默。

經歷今次二人首次單獨合作，她發現麗英更加是一個細心和很照顧別人的女生，為是次合作留下美好印象。

Gao在MV中飾演辦公室女郎，透露自己甚少打扮如此斯文：「我好喜歡今次個角色，OL造型紮孖辮、戴眼鏡、頭箍，應該喺一個幾新嘅面貌畀大家見到！」

而麗英直言找來阿Gao演OL，出來的作品令她驚喜萬分：「她本身散發住活潑、有朝氣的感覺，好適合呢個角色，而且跳舞好好睇！其中MV有個剪接位部分好需要佢地古靈精怪嘅演出，再加上兩位都有跳舞底子，令成個效果好好！希望大家鍾意呢個MV！」

麗英所講的有趣剪接片段，昨晚在的社交網站上率先發布，她一人分飾兩角，鬼馬地演出內心躍動的靈魂與表面上平實的自己，吸引不少圈中人分享影片，當中包括COLLAR成員Marf、Day、魏浚笙、Kayan9896、岑珈其及有份演出的波姐、Gao也分享影片。

新歌《全死角美少女戰士》創作靈感源於麗英常以「全死角美少女」自居，自嘲著旁人斥她外表不符大眾審美觀，逐漸「全死角」也變成了她的特色。

麗英在新歌MV中有兩個不同顏色的造型—黃色代表漫畫《美少女戰士》的月野兔及紅色代表火野麗，她希望藉著這首歌勉勵自己和大眾，每個人都有自己獨特的地方與天賦，應該學會欣賞和接納自己的全部，像《美少女戰士》一樣捍衛理想，在未知的路徑裡勇敢擁抱自己向前邁進。

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