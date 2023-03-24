【盛事復常】香港10.9首辦名廚慈善宴為本地弱勢籌款　楊貫一徒弟煮乾鮑助威

▲ 香港10.9首辦名廚慈善宴為本地弱勢籌款。（林宇翔攝）

香港社會復常後，大型活動陸續舉行，因疫情停辦3年的「第七屆國際名廚慈善宴」，將於今年10月9日首次在香港舉行，邀請來自22個不同國家或地區、逾400 位名廚自費來港於灣仔會展筵開180席籌款，捐助本港福利機構香港弱智人士家長聯會及義務工作發展局西園長者中心，向世界說好香港美食故事。

活動由國際名廚慈善會主辦、群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦，大會今日(24日）舉行記者會暨活動啟動禮，財政司司長陳茂波主禮，同場有香港餐飲商會和工會領袖代表及逾 40 位廚師等出席。

陳茂波表示，香港復常之路為各界復甦帶來動力，希望藉此機會各地廚師到港遊覽，了解香港復甦情況。他又提到，最新公布的財政預算案提議舉辦「開心香港」活動，在全港各區舉行美食市集，希望各位廚師大力支持，為港人帶來歡樂。他指，全港超過200間餐廳獲米芝蓮指南推介，形容全世界難以媲美，有賴業界每位廚師出力。

記者會上大會安排了6位廚師包括來自香港黄隆滔、澳洲陳錦釗、中國董玉振、馬來西亞何志強、新加坡馮海迅，及慈善宴出品部總指揮陳偉倫，即場展示多道「五味人生」菜式，讓一眾嘉賓品嘗。

當中本地代表黃隆滔師承米芝蓮三星「富臨飯店」創辦人楊貫一，透露晚宴當晚將以拿手菜「溏心吉品」籌款，選用日本或南非乾鮑。鮑魚須經過 1至2 日的泡發，搭配約兩斤半的排骨和一隻老雞，都先汆燙處理，然後取一大砂鍋，底層放排骨，中間放鮑魚，老雞則蓋在最上面，食材之間以竹格或筷子架住，最後倒入雞湯，開始慢煮，單是炆煮也要花上 3 日。期望為慈善宴籌得善款。

活動大會聯席主席許美德及邱金榮表示，因疫情原因，該慈善宴已停辦三年，適逢現時疫情回落，政府解除防疫限制後，今次復辦正好作為香港疫後復常年的其中一項國際盛會，同時響應特首號召，向世界說好香港美食故事。他們又感謝，今屆活動獲香港餐飲商會和飲食業工會12個組織協力舉辦，包括稻苗飲食專業學會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會等。

「國際名廚慈善宴」由2014年起已分別於台北、墨爾本、吉隆坡、澳門、胡志明市及新加坡舉行過六屆，而今年是首次由香港作為東道主。所籌得善款，悉数捐獻給政府認可的慈善或醫療、養老機構。

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記者：陳麗娜