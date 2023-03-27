「抽掅政府」獲葉劉淑儀點名稱讚　江玉歡點回應？

▲ 選委界議員江玉歡。（資料圖片）

近乎「清一色」建制派的立法會，提起新思維狄志遠，不少人當其是「89:1」中的「1」，不過，政圈不時有人笑言：其實，選委界江玉歡才是唯一非建制。

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀則在報章專訪中，公開點名稱讚江玉歡，說「例如江玉歡這些議員是需要的，特別無咗聲大夾惡反對派，係應該有人做所謂抽掅政府的工作，否則政府官員會變得鬆散，以為乜嘢都過，唔可以咁樣。」

對於葉劉的稱讚，江玉歡點回應呢？

她說，感謝葉太的賞識，但就歸功於團隊的共同努力，強調自己不會自滿，時刻都鞭策自己，透露每次發言，會重看好多次，看看自己會否有錯漏、講不清楚的地方，甚至是咬字不清的情況的出現，再作改善。

江玉歡：向政府表達「善意提醒」

江玉歡形容，自己平時對政府表達的，是「善意的提醒」，反映的，主要是市民所關注的，以及自己一些意見，「並非自己作出來！」例如，最近內地旅遊巴逼爆土瓜灣的情況，便會親身去看一看，了解有何不足。

江玉歡稱，自己說話直接，並非辛辣，「我作為一名律師，不喜歡講得沉悶，希望舉些例子來表達，生動一些、深入淺出地表達市民所想，不然大家都（聽到）睡著了。」

政圈笑稱江玉歡是「唯一非建制」，最早在第七屆立法會上任初期，當時建制派議員聯署譴責歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議，獨欠江玉歡，其時江的解釋是決議內容稍長，來不及細閱內容。

若說未參與聯署是江玉歡不熟建制操作，之後數次在爭議事件中發聲、批評政府，則可說是江玉歡個人選擇，較近期的事件是簡約公屋項目，江玉歡先後在社交平台發長文提出質疑，其後為表不滿政府在簡約公屋項目中未提供的資料不足，拒絕出席工務小組委員會會議，最後在得到政府書面回覆後，仍在財委會上投下唯一反對票。

江玉歡亦曾在專訪中自喻「女版楊過」，希望自由自在之餘，亦可「行俠仗義」，強調自己仗義執言非為「出位」，而是希望在發現政策出現問題時，透過不同渠道提醒政府，又話，如果不能批評，議員都可回家。

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