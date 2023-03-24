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【藝術月】利東街迎Art Basel及Art Central藝術節　零消費送100元餐飲現金券

休閒消費 16:11 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

灣仔利東街特意為一眾藝術迷準備了專屬餐飲禮遇，無需任何消費即送上香港地道小食及HK$100餐飲現金券，每日名額100名，先到先得，送完即止！

每年3月，踏入香港的藝術月，全城忙於舉辦不同藝術盛事及藝文活動，街頭巷尾都沾上濃烈的藝術氣氛，其中於灣仔會展舉辦的Art Basel及Art Central藝術節更是重點盛事，不容錯過。

最新影片推介︰

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【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取

灣仔利東街特意為一眾藝術迷準備了專屬餐飲禮遇，無需任何消費即送上香港地道小食及HK$100餐飲現金券，每日名額100名，先到先得，送完即止！歡迎市民和遊客參觀完展覽，順道來利東街與688個連綿不斷的中式傳統燈籠打卡合照，並享用多國美食佳餚。 

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責任編輯︰陳珈希

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