【藝術月】利東街迎Art Basel及Art Central藝術節　零消費送100元餐飲現金券

▲ 灣仔利東街特意為一眾藝術迷準備了專屬餐飲禮遇，無需任何消費即送上香港地道小食及HK$100餐飲現金券，每日名額100名，先到先得，送完即止！

每年3月，踏入香港的藝術月，全城忙於舉辦不同藝術盛事及藝文活動，街頭巷尾都沾上濃烈的藝術氣氛，其中於灣仔會展舉辦的Art Basel及Art Central藝術節更是重點盛事，不容錯過。

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灣仔利東街特意為一眾藝術迷準備了專屬餐飲禮遇，無需任何消費即送上香港地道小食及HK$100餐飲現金券，每日名額100名，先到先得，送完即止！歡迎市民和遊客參觀完展覽，順道來利東街與688個連綿不斷的中式傳統燈籠打卡合照，並享用多國美食佳餚。

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責任編輯︰陳珈希