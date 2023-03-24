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【香港盛事】嘉士伯呈獻香港國際七人欖球賽　力邀兩名利物浦傳奇球員訪港觀賞賽事

休閒消費 16:26 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

全城熱盼的矚目盛事「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」(HK7s) 將於今年3月31日至4月2 日在香港大球場以「零限制」舉行！

全城熱盼的矚目盛事「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」(HK7s) 將於今年3月31日至4月2 日在香港大球場以「零限制」舉行！

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嘉士伯為「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」長期合作伙伴，成為大會指定啤酒超過十年，今年破天荒地聯同利物浦足球會於球場上為球迷帶來非一般的體育盛宴。嘉士伯特別邀請兩名利物浦傳奇球員Dirk Kuyt（古積特）及Vladimír Šmicer (史米沙) 於月底訪港觀賞賽事，屆時將與香港及世界各地球迷為這場國際級體育盛事舉杯歡呼，一同感受運動和啤酒文化的完美融合。   

嘉士伯一直與運動扣上密切的關係，除了與利物浦足球會合作超過30年之外，今年嘉士伯藉著"WE ARE ALL TOGETHER AS FANS"的口號，將啤酒與足球和欖球觀眾連結起來！利物浦足球隊和中國香港欖球代表隊將打破體育界的第四道牆，實行以啤酒製造各種可能，將不同領域的運動、球迷團結起來，彼此互相支持打氣，一同歡呼喝彩！   

可向傳奇球員發問問題　拉近與偶像的距離

想同利物浦傳奇球員Dirk Kuyt（古積特）、Vladimír Šmicer (史米沙) 以及中國香港欖球代表隊隊員 Sebastian Brien、Russell Webb (韋兆新)傾吓計、關心吓球員們的生活日常、喜好、球場內外趣事？現在，嘉士伯就為您帶來這個難得的機會，拉近球迷與偶像的距離！於3月下旬起，可到嘉士伯香港官方Instagram (@carlsberghongkong) 參加遊戲，於相關之Instagram Story提交最有趣、最有創意的問題，問題一經被選中，將於及後發佈的球員「快問快答」短片中出現。同時只要在相關貼文內參加簡單遊戲，就有機會贏取嘉士伯利物浦限量版Tee、HK7s入場劵或賽後派對入場券等，無論是欖球迷還是利迷都絕對不容錯過！ 

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責任編輯︰陳珈希

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