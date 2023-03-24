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【男士健康】健身會令陰莖及睪丸「縮水」　醫生證實並揭1大關鍵原因

醫生診症室 17:18 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

健身會令陰莖及睾丸「縮水」，醫生證實並揭1大關鍵原因。

很多人都知健身可以令體型看上去更健碩，但卻未必知「雄風」可能會因此受損。外國有醫生便指出，男子於健身時進行重訓活動，會導致陰莖及睪丸「縮水」，且發生時「無法阻止」。

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【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

根據英國《鏡報》早年報導，線上醫療平台「Your Doctors Online」首席醫生Richard Honaker曾指出，男士們於健身室進行重訓期間，由於身體會將血液輸送到肌肉和關節位置，變相令陰莖和陰囊的血液流量減少，從而令陰莖及睪丸較平常萎縮，而且這情況是「無法阻止」。

不過，慶幸這種變化其實只是「暫時性」，Richard 強調男士絕不應該因此放棄健身，因為「定期運動」遠比擔心「陰莖暫時變小」還要來得重要。

美國泌尿科醫生Jamin Brahmbhatt也認同此說法，並提到除了重訓會使陰莖縮水以外，老化也會讓陰莖長度改變；一般而言，男士從30歲至到退休時的60歲，陰莖平均會縮水1.5厘米左右。他指這是自然老化的現象，大家無需強求或是過度擔心。

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責任編輯：羅嘉欣

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